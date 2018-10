L' eurodeputata Aiuto | Lascio il M5S | la Casaleggio controlla le nostre vite

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) "Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla, o scelte lì. Queste persone sono diventate il gestore delleesistenze, non della comunicazione soltanto". A dirlo è Daniela, europarlamentare M5S che si è autosospesa dopo essere stata accusata di aver chiesto dei rimborsi all'Europarlamento per uno studio copiato da Wikipedia."Entrano nelleperché possono decidere il successo o l'affossamento mediatico del singolo eletto", dicein un'intervista a La Stampa nella quale annuncia il definitivo abbandono al Movimento e spiega anche come avvenne la sua autosospensione. "Mi recai al cospetto di Davide. Gli spiegai che ero la vittima, e che ero pronta a produrre tutte le evidenze che lo dimostravano. Ero disposta anche a rifondere il ...