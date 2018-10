L’Eredità | altra gaffe | il concorrente risponde proprio così Insinna e pubblico increduli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Voi direte che non è possibile. Che non è vero. E invece sì, a L’Eredità è andata in scena un’colossale e, per l’ennesima volta nel giro di qualche settimana, Flavioè rimasto senza parole. Per carità, l’emozione può giocare brutti scherzi e poi chi non ha avuto un lapsus nella vita? Ma qui, a L’Eredità, gli scivoloni sono diventati quotidiani. Dala cuinon viene la parola “locatario” (l’unica lettera mancante era la ‘t’) quando gli viene chiesto semplicemente “Chi paga l’affitto?”, a quella che parla di “pollice oblungo”, quando era evidentemente ‘opponibile. E infatti il conduttore, dopo un silenzio di tomba, non è riuscito a trattenersi e le ha detto: “Ma come? Lo stai sempre a usare con er telefono… opponibile!”. Ma non è finita qui. ...