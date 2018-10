Leopoldo Elia | dieci anni dopo

huffingtonpost

: Il Presidente #Mattarella alla commemorazione del decimo anniversario della morte dell’on. Leopoldo #Elia - Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla commemorazione del decimo anniversario della morte dell’on. Leopoldo #Elia - Tiador61 : RT @SenatoStampa: L’intervento di @Pres_Casellati alla presentazione in #SalaKoch del volume “Leopoldo Elia. Discorsi parlamentari” alla pr… - HTO_tv : Il Presidente Mattarella alla cerimonia di commemorazione del Prof. Leopoldo Elia - -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Adalla scomparsa di, alla presenza del presidente della Repubblica, sono stati presentati in Senato i suoi discorsi parlamentari, in uscita per Il Mulino e curati da Andrea Manzella, decano dei parlamentaristi italiani. Manzella viene dalla scuola dei consiglieri parlamentari proprio comee con lui ha condiviso importanti momenti istituzionali al governo, in Parlamento.Nella Sala Koch, che un tempo ospitava la Biblioteca di Palazzo Madama a lungo frequentata daper studiare la Costituzione "nel suo sistema di libertà, nei suoi intimi equilibri, nella sua forma di governo", il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha illustrato l'opera.Ricostruita grazie al supporto dell'Archivio storico del Senato, si tratta di una vera e propria "guida alle istituzioni", non una semplice collezione di interventi ma un "discorso sul ...