Leonori | impegno a istituire monumento naturale Forte Ardeatino

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma – “Dopo il via libera al Piano di assetto e all’ampliamento del parco dell’Appia Antica, in Consiglio regionale abbiamo approvato, con la votazione di un ordine del giorno che ho presentato insieme al collega Civita, un altro importante atto per quel quadrante della citta’ di Roma: l’ildi”. Lo dichiara la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Marta. “Il riconoscimento consentira’ una migliore tutela e salvaguardia dell’area delche presenta spiccate caratteristiche di valenza storica e interesse naturalistico, proseguendo, cosi’, lo stretto rapporto con il territorio circostante, il Municipio, i comitati, le scuole e i cittadini che potranno meglio organizzare la fruizione del Parco che lo circonda”, conclude. L'articolo: ...