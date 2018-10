Leonardo Pieraccioni con lei? Il gossip vola dopo quelle foto con la bella vip

Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero escono allo scoperto : Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero si ritrovano per le vie di Roma, passeggiano, chiacchierano, si sorridono. I due, che hanno lavorato insieme qualche anno fa, appaiono in sintonia prima di scomparire nello stesso palazzo, come mostrano le immagini di “Diva e Donna”. Quale sarà la natura del loro incontro? Lavoro, amicizia o legame speciale? Del resto, sono single e tutto è possibile. Dopo la separazione da Laura Torrisi, Leonardo ...

UN FANTASTICO VIA VAI - RAI 3/ Streaming video del film di Leonardo Pieraccioni (oggi - 28 settembre 2018) : Un FANTASTICO via vai, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 28 settembre 2018. Nel cast: Maurizio Battista, Serena Autieri, Massimo Ceccherini, alla regia Leonardo Pieraccioni. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:30:00 GMT)

UN FANTASTICO VIA VAI/ Su Rai 3 il film di Leonardo Pieraccioni (oggi - 28 settembre 2018) : Un FANTASTICO via vai, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 28 settembre 2018. Nel cast: Maurizio Battista, Serena Autieri, Massimo Ceccherini, alla regia Leonardo Pieraccioni. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:50:00 GMT)