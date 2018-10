Lele Spedicato è fuori pericolo di vita Il chitarrista dei Negramaro respira

Negramaro : Lele Spedicato fuori pericolo - è sveglio e risponde a stimoli : È fuori pericolo Lele Spedicato, il chitarrista 38enne dei Negramaro, ricoverato all'ospedale di Lecce dal 17 settembre, dopo un'emorragia cerebrale. Lo ha reso noto l'Asl di Lecce, che fino a ieri aveva mantenuto un atteggiamento di doverosa prudenza. Spedicato era stato colto da un improvviso malore mentre si trovava nella piscina della sua casa in Salento insieme alla moglie incinta. Subito soccorso e trasportato in ...

Lele Spedicato dei Negramaro migliora. "Risponde agli stimoli" : Lecce, il chitarrista ricoverato per emorragia cerebrale mostra una evoluzione favorevole. L'artista è sveglio, il quadro clinico autorizza a sperare

Lele Spedicato è fuori pericolo. Il chitarrista dei Negramaro, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di un'emorragia cerebrale, è cosciente e vigile. Risponde agli stimoli e migliora giorno dopo giorno.

Negramaro - «Lele Spedicato sta recuperando lo stato di coscienza» : l'ultimo bollettino medico : Negramaro ancora in ansia per Emanuele 'Lele' Spedicato , il chitarrista ricoverato in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale: secondo l'ultimo bollettino medico, ...

Lele Spedicato migliora - le news nel messaggio dei Negramaro : Lele Spedicato sta meglio, le condizioni di salute del chitarrista dei Negramaro migliorano di giorno in giorno dopo l'ictus che lo ha colpito lo scorso 17 settembre. Emanuele Spedicato è ricoverato ...

Negramaro - messaggio per Lele : la band vicina al chitarrista Emanuele Spedicato : Emanuele Spedicato, come sta il chitarrista dei Negramaro? Il messaggio della band rincuora i fan Le ultime notizie su Emanuele Spedicato, Lele de i Negramaro, hanno decisamente rincuorato i fan della band nelle ultime ore. Stando a quanto emerso in questi giorni, infatti, il chitarrista (dopo il ricovero in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale) […] L'articolo Negramaro, messaggio per Lele: la band vicina al chitarrista ...

Il dramma dei Negramaro e Lele Spedicato - la band più unita che mai : “Le due settimane più difficili della nostra storia” : Sono stati giorni terribili quelli vissuti dai Negramaro e Lele Spedicato a partire da quel 17 settembre che ha visto il ricovero d'urgenza del chitarrista a Lecce, nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Vito Fazzi, dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito durante un allenamento in piscina. In lenta ripresa ma ancora in prognosi riservata, il chitarrista dei Negramaro resta ricoverato in rianimazione, sotto costante controllo ...

Migliorano le condizioni di Lele Spedicato - il chitarrista dei Negramaro : Sono 'in lieve ma continuo miglioramento le condizioni di salute' di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che dallo scorso 17 settembre è ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce ...