Legge 104 | bonus bollette energie elettrica | come richiederlo

Legge 104 - si può fare la spesa in permesso : Chi usufruisce della 104 per assistere un familiare disabile può svolgere anche una serie di commissioni fuori casa. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23891/2018 in ...

Permessi Legge 104 : le attività ammesse - : La sentenza della Cassazione che chiarisce l'illegittimità del licenziamento nel caso in cui Permessi di lavoro previsti dalla Legge 104 per l'assistenza ai disabili vengano fruiti per svolgere ...

Aeroporti di Puglia - cinque dipendenti in odore di licenziamento per avere barato sulla Legge 104 : I furbetti della legge 104 sono stati pizzicati anche all'aeroporto di Bari . In cinque, tutti dipendenti della società di gestione Aeroporti di Puglia , hanno ricevuto la lettera di contestazione che ...

BOLLO AUTO/ Esenzione Legge 104 e agevolazione Iva e Ipt per l’acquisto : BOLLO AUTO ed esenzioni legge 104, con agevolazioni Iva e Ipt per l'acquisto di nuovi veicoli. Le condizioni per poterne usufruire una volta ogni quattro anni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Ancora precisazioni su permessi Legge 104 e ferie : Una recente sentenza della Corte di Cassazione su ferie e permessi 104 ribadisce alcuni concetti che parevano essere chiari. La Cassazione, in una sentenza dello scorso giugno, ha sottolineato che anche i periodi di assenza dal lavoro per via della legge 104 concorrono alla maturazione delle ferie. Questa sentenza ripropone il concetto già espresso in una precedente sentenza del 2017 citando gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, la ...

Inps - visite fiscali - ‘furbetti malattia’ e Legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa […] L'articolo Inps, visite fiscali, ...

Bollo auto 2018/ Esenzione Legge 104 e la proposta di Toti per Genova : Bollo auto 2018, possibili Esenzione dubi 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione. Ma c'è anche chi paga l'addizionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:49:00 GMT)

Inps - visite fiscali - ‘furbetti malattia’ e Legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa magari a ridosso dei giorni festivi (facendo ...

Inps - visite fiscali - ‘furbetti malattia’ e Legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa […] L'articolo Inps, visite fiscali, ...

Scuola - mobilità docenti e Legge 104/92 : nuova sentenza estende la platea degli aventi diritto : Una nuova sentenza apre le porte alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali anche ai nipoti. Il caso in questione, come riportato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi‘, riguardava una docente che doveva prendersi cura, in via esclusiva, di una zia disabile con la quale conviveva. La docente aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale, chiedendo che le fosse riconosciuta la precedenza. L’amministrazione, però, ...

Esenzione bollo auto : quali disabili con Legge 104 possono chiederla? : Sei una persona disabile titolare della c.d. Legge 104? Ti sei mai chiesto se oltre alle agevolazioni dei permessi per te o per chi ti assiste puoi godere di altri benefici come ad esempio l’Esenzione bollo auto? Il tuo dubbio è più che legittimo perché effettivamente in alcuni casi puoi chiedere di non pagare la tanto odiata tassa sui autoveicoli. Consulta lo speciale Legge 104 Ma tutti i soggetti disabili possono chiedere l’Esenzione del bollo ...

Permessi - festivi e part-time : come funziona la Legge 104 : I beneficiari della norma, ossia i lavoratori con persone in famiglia che richiedono assistenza, possono usufruire dei...

Scuola - Legge 104 : ecco cosa dice la normativa in merito all’esclusività ai fini della precedenza : Una lettera pubblicata sul numero odierno del quotidiano ‘Italia Oggi’, ha dato l’opportunità di rispondere ad un importante quesito sulla normativa riguardante l’esclusività dell’assistenza ai fini della precedenza per la legge 104/92. La risposta al quesito è stata data dall’esperto di ‘Italia Oggi’, Antimo Di Geronimo. Una lettrice chiede, per l’appunto, come venga interpretata la ...

Legge 104/ Bonus 1.900 euro - attesa per novità anche per i permessi di lavoro : Legge 104, Bonus 1.900 euro, l'attesa per novità sul tema è sempre alta. Non c'è però nessuna circolare Inps con i dettagli in arrivo. Bisognerà attendere il Senato(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:44:00 GMT)