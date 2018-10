: [TS] 'So di essere innocente e sono tranquillo'. Così Ronaldo ha risposto a chi gli ha chiesto come si sente. I suo… - forumJuventus : [TS] 'So di essere innocente e sono tranquillo'. Così Ronaldo ha risposto a chi gli ha chiesto come si sente. I suo… - forumJuventus : [TS] I legali di Ronaldo preparano la difesa con un dossier. Il Premier Portoghese: 'Basta fango, é innocente'.??… - Corriere : Ronaldo e lo stupro, spunta la versione ai legali: «Diceva no, poi le chiesi scusa» -

Il rapporto sessuale tra Cristianoe Kathryn Mayorga fu "assolutamente consensuale", l'accordo di riservatezza che seguì non ha alcun significato "di ammissione di colpa". Lo sostiene Peter S. Christiansen, uno deidel calciatore della Juventus. L'avvocato aggiunge:"Nel 2015 decine di studi,in diverse parti d'Europa, sono stati hackerati da cyber criminali" e sottolinea come i documenti diffusi"possano essere stati manipolati o fabbricati ex novo"(Di mercoledì 10 ottobre 2018)