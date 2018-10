Le rivelazioni di Nora lanciano The Flash 5×01 | prima missione per lei | il rapporto con

optimaitalia

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) The CW ha dato ufficialmente inizio alla sua nuova stagione televisiva partendo proprio da The5x01. La première della nuova stagione della serie dal titolo "" è incentrata completamente sulla figlia dei WestAllen e riparte proprio dal salotto dei West in cui lei sembra muoversi conoscendo ogni luogo e ogni persona. La notizia che lei sia la figlia di Iris e Barry rovina la festa e scombussola la vita di tutti e mentre Cisco sembra trovare riparo nell'alcol, Ralph fa i conti con il fatto che i viaggi nel tempo esistono davvero.The5x01 regala all'affezionato pubblico della serie i momenti tipici delle prime due stagioni, quella ironia mai superficiale che perfettamente si lega con i continui drammi di Barry e adesso anche della sua famiglia.sembra davvero aver riportato tutto alle origini e mentre l'episodio vola via leggero, i dettagli e la carne al fuoco non ...