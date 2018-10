Le Google Pixel Buds sono arrivate in Europa e costano 179 euro

La fotocamera di Google Pixel 3 conquista la leggendaria Annie Leibovitz : In occasione della presentazione degli attesissimi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL il colosso di Mountain View ha dedicato una grande attenzione al comparto fotografico L'articolo La fotocamera di Google Pixel 3 conquista la leggendaria Annie Leibovitz proviene da TuttoAndroid.

Google ha presentato i suoi nuovi smartphone : Pixel 3 e Pixel 3 XL : Google Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle Pixel 3 e ...

Quanto Costano I Google Pixel 3 E Pixel 3 XL In Italia? : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ufficiali. Ecco il prezzo in Italia dei nuovi smartphone di Google. Quando escono i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL in Italia? Google Pixel 3 e Pixel 3 XL prezzo e uscita in Italia Come probabilmente hai letto nei nostri precedenti articoli, finalmente Google ha lanciato i nuovi […]

Quanto Costano I Google Pixel 3 E Pixel 3 XL In Italia? : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ufficiali. Ecco il prezzo in Italia dei nuovi smartphone di Google. Quando escono i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL in Italia? Google Pixel 3 e Pixel 3 XL prezzo e uscita in Italia Come probabilmente hai letto nei nostri precedenti articoli, finalmente Google ha lanciato i nuovi […]

Provate subito la Google Fotocamera dei Pixel 3 - se avete uno smartphone compatibile : Non solo nuove funzionalità, nella Google Fotocamera dei Google Pixel 3 ci sono anche diversi miglioramenti grafici e varie riorganizzazioni dei menù che fanno sì che sia ancora più appagante da utilizzare. L'articolo Provate subito la Google Fotocamera dei Pixel 3, se avete uno smartphone compatibile proviene da TuttoAndroid.

Google Duplex verrà lanciato sui dispositivi Pixel il prossimo mese e filtrerà le chiamate spam : Google ha annunciato che Duplex, l'incredibile sistema di intelligenza artificiale che consente a Google Assistant di effettuare chiamate nel mondo reale per conto degli utenti per eseguire compiti come prenotare nei ristoranti o fissare appuntamenti, sarà disponibile a partire dal mese prossimo per gli utenti Google Pixel. Google, nel suo evento di oggi, ha annunciato Call Screen per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL (e l'intera gamma Pixel) ...

Google Store si è già aggiornato coi nuovi accessori per i Pixel 3 : Google ha già aggiornato il Google Store italiano con tanti accessori per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL. Fra custodie personalizzabili o meno, accessori per la ricarica wireless e adattatori vari emerge inoltre una riprogettazione della categoria accessori per filtrare i risultati e scegliere in maniera più rapida il prodotto da acquistare. L'articolo Google Store si è già aggiornato coi nuovi accessori per i Pixel 3 proviene da ...

Google annuncia Pixel 3 e Pixel 3 XL - Google Home Hub e Pixel Slate : Dopo Apple, Microsoft e Amazon, anche Google ci ha presentato la sua ultima creazione a New York. Il nuovo Pixel, lo smartphone dell’azienda, giunto alla sua terza generazione, è stato accompagnato sul palco da nuovo laptop leggi di più...

Secondo Google - la fotocamera di Google Pixel 3 batte quella di iPhone XS : ecco i primi scatti catturati con i nuovi smartphone : Google ha pubblicato online i primi scatti ripresi dalla fotocamera dei nuovi Google Pixel 3, che a detta di Mountain View è migliore di quella dei nuovi iPhone XS e XS Max. L'articolo Secondo Google, la fotocamera di Google Pixel 3 batte quella di iPhone XS: ecco i primi scatti catturati con i nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Quest’anno gli accessori Made by Google sono tanti : ecco Google Pixel Stand - Pixel Earbuds e Pixel Cover : L'evento londinese di Google non poteva ridursi ai soli Google Pixel 3 e Pixel 3 XL che arrivano insieme ad una serie di accessori correlati L'articolo Quest’anno gli accessori Made by Google sono tanti: ecco Google Pixel Stand, Pixel Earbuds e Pixel Cover proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 ufficiale : scheda tecnica - immagini e prezzi : I nuovi smartphone Google PIXEL 3 e PIXEL 3 XL stanno per essere presentati in data odierna alle ore 17 insieme, probabilmente al nuovo Chromecast, il tablet PIXEL Slate e il Google Home Hub. Le aspettative sono davvero altissime per leggi di più...

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ufficiali : caratteristiche e prezzo in Italia : ufficializzati oggi i nuovi smartphone top di gamma Google Pixel 3 e Pixel 3 XL: ecco le principali caratteristiche hardware, software e il prezzo di vendita in Italia.Ci siamo, i dispositivi Android Pie 9.0 top di gamma di Google Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ufficiali e sono entrambi disponibili per il mercato Italiano.Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ufficiali: ecco le principali caratteristicheDisplay e batteria e designIl modello XL è ...

Google Pixel Slate : il nuovo tablet con Chrome OS : Sin dalla sua uscita Chrome OS ha seguito tutta una serie di miglioramenti per poter diventare un sistema operativo completo e capace di soddisfare la stragrande maggioranza di bisogni dell’utenza. Prima di tutto lo si leggi di più...

Google sfida Apple - lancia nuovo smartphone Pixel 3 e tablet : Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android ...