Le cantonate sul Decreto Genova e le giravolte del M5s sullo spread Di cosa parlare

ilfoglio

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Incartati e senza strategia, i principali esponenti del governo italiano stanno per portare in Europa la manovra più pazza della storia repubblicana. Stupefacente ma ben rappresentativo della situazione il disaccordo, pari a un nonnulla come un miliardo e cento milioni di euro, tra il ministro Giova