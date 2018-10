L' auto finisce nel torrente con mamma e figlia | la piccola salva entrambe

Kenya - autobus si ribalta e finisce in un fosso : almeno 50 morti - : Il veicolo, partito dalla capitale Nairobi e diretto a Kakamega, trasportava 52 passeggeri in tutto. Secondo le autorità avrebbe perso il controllo mentre percorreva una strada lungo un ripido pendio ...

Insieme alla mamma finisce con l’auto nel fiume : la piccola Irene salva entrambe : L'incidente davanti casa, nelle campagne del Veronese, mentre la donna accompagnava la bambina di 8 anni a scuola. L'auto è finita nel torrente e le due hanno rischiano di morire annegate, poi l'improvvios intervento della piccola che istintivamente ha abbassato il finestrino prima che il circuito elettronico dell'auto andasse in tilt.Continua a leggere

auto si ribalta e finisce fuori strada - un ferito a Filadelfia : Filadelfia , Vibo Valentia, - I Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Filadelfia sono intervenuti oggi alle ore 15 circa sulla SP 1 nel comune di Filadelfia per un incidente stradale. Per ...

Dramma a Pisa - auto finisce contro tir in sosta : passeggero di 25 anni muore nello schianto : La vittima è un giovane di 25 anni che sedeva sul lato passeggero della vettura coinvolta, ferito gravemente il 23ene al volante del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato, sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è finita letteralmente conficcata sotto il tir parcheggiato.Continua a leggere

Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. Schiacciato dalla vettura - muore 29enne : Dramma durante la notte a Jerzu, in Sardegna: un 29enne di Ulassai ha perso la vita. L’incidente è avvenuto lungo la circonvallazione del paese all’altezza del frantoio. Altra tragedia sulla strada a Sardara: morto un 58enne.Continua a leggere

Vittoria - auto finisce fuori strada e cappotta : un ferito : Incidente stradale stamattina sulla Vittoria Ragusa, Un'auto e' finita fuori strada cappottandosi su se stessa. ferito il conducente.

Castellammare - Lettino vola giù da un terrazzo. Il tetto di un'auto finisce in frantumi : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Knockout game, parte l'indagine. Tre al momento i casi accertati Castellammare - Accusa malore in strada. Soccorsa dal 118, aggredisce i medici Gragnano ...

Aosta - tredicenne finisce con la bici contro un’auto : morto sotto gli occhi degli amici : Matteo Saulle, tredici anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Quart, vicino ad Aosta. Il ragazzo era in bici quando si è scontrato frontalmente con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Insieme alla giovanissima vittima c’erano tre coetanei che sono stati affidati alle cure degli psicologi.Continua a leggere

In moto finisce contro un'auto - muore centauro di 43 anni : Ancora sangue sulle strade milanesi. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita in un incidente accaduto venerdì sera a Cogliate. Il centauro stava percorrendo viale Piave quando si è scontrato, per ...

Finisce fuori strada con l'auto - morta 52enne di Lanciano : Chieti - L'incidente mortale è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno lungo la Provinciale per Contrada Serre, nell'incidente ha perso la vita una donna di 52anni di Lanciano Gentilina Camiscia. La donna che era alla guida di una Peugeot è andata fuori strada in piena curva precipitando in una scarpata, dopo pochi metri l'auto è andata ad impattare contro alcuni alberi che hanno trattenuto la vettura, nell’impatto la ...

Finisce con l'auto in una scarpata : morta una donna : La vittima si chiama Gentilina Camiscia. Il grave incidente è avvenuto a Lanciano, in provincia di Chieti

Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato : donna in ospedale : Incidente, questo pomeriggio, lunedì 17 settembre 2018, in strada Fontaneto a Chieri. Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Chieri, una donna ha perso il controllo della ...

Fabrizio Corona e Nina Moric - la lite in auto col figlio Carlos finisce su Instagram : I panni sporchi? Non si lavano più in famiglia, ma su Instagram Stories. Lo hanno dimostrato, questa mattina, Fabrizio Corona e Nina Moric che, in compagnia del figlio Carlos, hanno dato vita...

Padova - finisce con la sua moto da cross contro un’auto : Francesco muore a 18 anni : Francesco De Paoli, diciottenne di Vigodarzere (Padova), è rimasto coinvolto domenica pomeriggio in un tragico incidente mentre era in sella alla sua moto. Sembra che il giovane sia andato addosso a una Fiat Panda schiantandosi sull’asfalto. Inutili i soccorsi: lo studente è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere