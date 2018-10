Lasciare l' euro si può e si deve Ecco come siamo stati manipolati

Fondi europei - Lolli : Verifica con ministero - Voglio Lasciare spesa in regola : L'Aquila - "Vorrei lasciare al prossimo governo regionale conti in ordine e un avanzamento della spesa in regola . Esco da un incontro con la struttura ministeriale confortato dal fatto che i dati che abbiamo fornito dimostrano che non c'è alcun rischio di disimpegno dei Fondi comunitari". Così il presidente vicario, Giovanni Lolli , a margine della riunione con la struttura del ministero per il Sud, dei tecnici ...

Merkel vuol Lasciare la Germania per guidare la Commissione europea : In ambienti vicini al governo di Berlino si mette in dubbio, per la prima volta in modo significativo, la permanenza di Angela Merkel a capo del governo tedesco per l’intera legislatura. Fonti informate ritengono che la cancelliera possa decidere nel prossimo semestre di uscire di scena, per rientrare nel gioco delle nomine europee...