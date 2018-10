L' app per controllare se il reddito di cittadinanza funziona

Le rivelazioni di Nora lanciano The Flash 5×01 : prima missione per lei - il rapporto con Iris e la scomparsa di Barry : The CW ha dato ufficialmente inizio alla sua nuova stagione televisiva partendo proprio da The Flash 5x01. La première della nuova stagione della serie dal titolo "Nora" è incentrata completamente sulla figlia dei WestAllen e riparte proprio dal salotto dei West in cui lei sembra muoversi conoscendo ogni luogo e ogni persona. La notizia che lei sia la figlia di Iris e Barry rovina la festa e scombussola la vita di tutti e mentre Cisco sembra ...

OPERA/ “Ulisse” approda a Roma : Delle tre opere di Monteverdi giunte ai giorni nostri Il Ritorno di Ulisse in Patria è la meno rappresentata, nonostante sia forse la più vicina ai gusti di oggi. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:44:00 GMT)FESTIVAL VERDI 2018/ “Attila” al Teatro Regio di Parma chiude l'eventoFESTIVAL VERDI/ “Un giorno di regno” a Bussetto

A STAR IS BORN/ Lady Gaga e Bradley Cooper evitano la trappola del remake e puntano all’Oscar : Il film di Bradley Cooper con Lady Gaga, presentato al Festival di Venezia 2018, è un remake ben riuscito. E potrebbe portarsi a casa qualche Oscar. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:11:00 GMT)

UNIVERSITA'/ Ecco perché l'Italia sopravvive (bene) alla trappola delle classifiche : Le università italiane sono mediamente eccellenti ma non brillano nelle classifiche più prestigiose, come il THE. Faremmo bene a tenerci stretta la nostra "diversità". FRANCESCO MOSCONE(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:10:00 GMT)UNIVERSITA'/ Medicina, il modello francese della Grillo è un abbaglio, Ecco perché, di A. CerianiUNIVERSITA'/ Così la formula del "tutto a tutti" ha tradito giovani, famiglie e imprese, di F. ...

Aumenta la paura negli Stati Uniti per l'arrivo dell'uragano Michael : "È mostruoso - scappate via" : È allarme rosso negli Stati Uniti d'America per l"arrivo dell"uragano Michael. La perturbazione ha acquistato forza diventando di categoria 2 e potrebbe portare una devastazione totale in diverse parti della Florida, nel sud degli Usa.Il governatore dello Stato federale, Rick Scott, avverte i suoi cittadini: "È una tempesta mostruosa e le previsioni continuano a diventare sempre più pericolose. Costituisce una minaccia mortale perché diventa più ...

Miliardario giapponese porterà sulla Luna le persone che vogliono migliorare il mondo - : "Il mio sogno è la pace nel mondo. Cercherò e porterò con me quelle persone che hanno un forte desiderio di migliorare il mondo con le loro opere… Ma nulla è stato ancora deciso. Non ho ancora ...

Buenos Aires - testa intrappolata tra il treno e la banchina : panico per José Alejandro : José Alejandro Centurion, un ventenne argentino, ha vissuto momenti di panico dopo essere caduto dal vagone di un treno, presso la stazione Libertad di Merlo Buenos Aires, in Argentina. La testa del ragazzo è rimasta intrappolata tra la banchina e il vagone del convoglio. Sembra che il ragazzo, al momento dell'uscita dal vagone, sia inciampato. Il treno della linea Belgrano Sur era fermo per permettere ai passeggeri di scendere. Sul web sono ...

app gratuita per un tour virtuale del Castello di Santa Severa : Arriva una nuova app gratuita per un tour virtuale del Castello di Santa Severa. Dopo il successo delle esperienze immersive, già attive dalla primavera scorsa, con l'arrivo della fibra è ora ...

Smart working e sicurezza - alcuni suggerimenti per non cadere nelle trappole informatiche : Nel mondo, il 20 percent o dei dipendenti attualmente fa tutto o parte del proprio lavoro da casa. In Italia, il 36 percento ha già avviato iniziative di lavoro agile, mentre il 9% prevede d'introdurne. ...

Roma - il Castello di Santa Severa apre al teatro : ecco due appuntamenti da non perdere : Dal 12 al 14 ottobre 2018 la Compagnia del teatro dell'Orologio anima i luoghi suggestivi del Castello di Santa Severa con due spettacoli teatrali: Il Mercante di Venezia di William Shakespeare , venerdì 12 ottobre, e Oliver Twisted di Charles Dickens , sabato13 e domenica 14 ottobre, . Due classici che il regista Leonardo ...

Aborto : Fontana - mozione Verona per applicare 194 : Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Leggendo la mozione" approvata dal Consiglio comunale di Verona "non ho trovato nulla di scandaloso. E' una mozione che vuole applicare la 194, nella prima parte in cui si parla del fatto che se si può aiutare una donna a scegliere per fare in modo che porti a termine la

Padova : confermate in appello pene per omicidio Isabella Noventa : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - Per l'assassinio di Isabella Noventa, avvenuto a Padova nel gennaio del 2016, la Corte d'appello di Venezia ha confermato oggi le condanne decise in primo grado: 30 anni ai fratelli Freddy e Debora Sorgato e 16 anni alla tabaccaia di Camponogara, Manuela Cracco accusata

Yep - l’app italiana per leggere i fumetti in streaming 18 euro all’anno : leggere in streaming centinaia di fumetti direttamente su smartphone o tablet da oggi è possibile. Grazie a Yep, l’app creata dalla casa editrice Shockdom che porta online una biblioteca di fumetti di stili e generi differenti. Oltre ad alcuni dei più importanti autori del fumetto italiano contemporaneo come Sio, Mattia Labadessa, Bigio, Giulio e Marco Rincione, Angela Vianello e Jessica Cioffi, sono in fase di produzione anche contenuti ...

«app digitali anti-furbetti per il reddito di cittadinanza» L’intervista video integrale : L’annuncio del commissario uscente. Il «software del cittadino» servirà anche a tracciare il passaggio dei soldi e valutare se il sistema funziona o no