L' Anti-scienza - il Caso Ilaria Capua

Lotta alla plastica : come la scienza sta cercando di riparare ai disastri del XX secolo - tra funghi "Dr Jekyll e Mr Hyde" e barriere galleggiAnti : Quantità di plastica ingenti ormai sommergono gli ecosistemi del nostro pianeta, sopratutto quelli marini, e si stanno insinuando perfino nella catena alimentare. Questo problema, nato negli anni '50 ...

VERONA - MOZIONE Anti-ABORTO : SÌ DA CAPOGRUPPO PD/ Ultime notizie : “Ho votato secondo coscienza” - ma è bufera : VERONA contro l'aborto: “Fondi a gruppi pro vita”. MOZIONE approvata nella notte: consigliera Pd vota a favore. Le Ultime notizie: bocciata sepoltura automatica feti abortiti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:31:00 GMT)

L'amore fa ingrassare - lo dice la scienza. Ecco quAnti kg si prendono già il primo anno : L'amore fa ingrassare. Solo dopo il primo anno di relazione - felice e stabile - uomini e donne hanno un problema con la bilancia che 'regala' un segno "più" al fianco della dicitura 'chili presi'. ...

L’amore fa ingrassare - lo dice la scienza. Ecco quAnti kg si prendono già il primo anno. Perché succede : L’amore fa ingrassare. Solo dopo il primo anno di relazione – felice e stabile – uomini e donne hanno un problema con la bilancia che ‘regala’ un segno “più” al fianco della dicitura ‘chili presi’. Proprio così: quando si è innamorati si tende a ingrassare. Forse per via di una zona di comfort: ci si sente al sicuro e realizzati al fianco di una persona e si bada meno all’aspetto ...

La scienza svela i segreti di tre SAnti : Un uomo molto attivo, età circa 60 anni, alto più o meno 1 metro e 70 centimetri. Sguardo asimmetrico e alla clavicola destra i segni di una brutta frattura , che si ritiene si fosse procurato in età ...

MigrAnti - Conte all'Onu : "L'Italia ha la coscienza a posto" : "5888mila sbarchi, decine di migliaia di persone salvate: l'Italia ha la coscienza a posto". Il premier Conte, a margine dell'incontro all'Onu, ha difeso così le posizioni del Paese sui temi di ...

Scienza - trovati in Russia i resti più Antichi di un animale : Mosca, 21 set., askanews, - trovati in Russia i resti indiscutibilmente più antichi di un animale. Una scoperta sulla costa del Mar Bianco che ha messo fine al dibattito sulla natura dei fossili, ...

Città della Scienza - sit-in dei lavoratori davAnti alla sede della Regione - : Il commissario ha accertato almeno parte dei fatti: un disavanzo di 7.225.000 euro per il solo bilancio 2016, approvato dalla stessa Regione nell'ultima Assemblea dei soci di Citta' della Scienza. '...

Minimetro'/apertura Anticipata per la Grifonissima. In occasione di Sharper la scienza sale a bordo : UMWEB, Perugia. In occasione della Grifonissima, la manifestazione podistica in calendario per domenica 23 settembre, l'orario di apertura del Minimetro' sarà anticipato alle ore 8,00. Venerdì 28 ...

CostAntino Della Gherardesca a Blogo : "Eleonora Brigliadori fuori da Pechino? La Rai dalla parte della scienza" (video) : La settima edizione di Pechino Express, quella dedicata all'Avventura in Africa, parte giovedì 20 settembre su Rai 2. Confermato Costantino della Gherardesca, of course, ma cambiano (alcune) modalità di gioco. "Diventerà ancora più competitivo. Ci sarà l'eliminazione finale con le palette, il gioco della simbiosi, ovvero due coppie dovranno viaggiare in gruppo e quindi sarà molto più difficile trovare dei passaggi. E la notte avranno delle ...

La furia del tifone Mangkhut tra Cina e Hong Kong : scene impressionAnti da film di fantascienza [VIDEO] : Piogge alluvionali e inondazioni tra Cina e Hong Kong. Evacuate milioni di persone. scene impressionanti! La furia della natura si sta abbattendo in questi ultimi giorni sul sud-est asiatico :...

Fare il Cammino di SAntiago rende felici : lo dice la scienza : Lo dice la scienza. Per la prima volta una ricerca ha dimostrato che percorrere quello che è considerato uno dei cammini spirituali più famosi al mondo è benefico per il corpo e per la mente . ...

In partenza tAnti eventi gratuiti per gli appassionati di scienza : Milano, 6 settembre 2018 " "MEETmeTONIGHT " Faccia a faccia con la ricerca" si avvicina: venerdì 28 e sabato 29 settembre i Giardini Indro Montanelli di Milano ospiteranno centinaia di ricercatori ...

Antidoti della scienza e veleni della politica : Alla fine l'importante è che sia stata presa una decisione che va nel segno della scienza. Quanto tempo perso, però. E quanta inutile aria alla bocca. Perché, se è vero che tra noi pochi sono ...