L' anti-abortista Pd di Verona è ancora capogruppo | lo scontro tra renziani e minoranza

Verona - consiglieri comunali Pd chiedono le dimissioni della capogruppo. Aveva votato mozione anti abortista della Lega : Carla Padovani, la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Verona , è stata sfiduciata dagli altri membri dell’assemblea che, adesso, ne chiedono le dimissioni . La decisione dei dem di Palazzo Barbieri arriva il giorno dopo le polemiche nate dal voto di Padovani in favore della mozione antiabortista sostenuta dalla Lega e dal Sindaco, Federico Sboarina. Secondo i consiglieri Pd Elisa La Paglia, Stefano Vallani e Federico ...

