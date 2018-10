L' allarme di Fitch sulla manovra Di Maio | bocciatura ci fa piacere

Manovra - anche Fitch lancia l'allarme. Di Maio : «Voglio la promozione dai cittadini» : Rischi considerevoli per i target della Manovra. È quanto afferma in l'agenzia di rating Fitch. «Vediamo rischi considerevoli per i target (della Manovra, ndr), specie dopo il...

Manovra - l'allarme di Fitch : 'Rischi considerevoli'. Di Maio : 'Bocciatura ci fa piacere' : 'I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano' dell'Italia, fa sapere l'agenzia. 'La nostra prossima revisione ...

Manovra - l'allarme di Fitch : 'Rischi considerevoli'. Di Maio : 'Bocciatura ci fa piacere' : Rischi considerevoli per i target della Manovra. È quanto afferma in l'agenzia di rating Fitch. 'Vediamo rischi considerevoli per i target, della Manovra, ndr,, specie dopo il 2019', spiega in una ...

Def - la stretta del Tesoro dopo l'allarme di Fitch : congelare tutte le spese : L'Italia sorvegliata speciale di mercati e agenzie di rating. Il duro giudizio di ieri Fitch e il rinvio ad ottobre della pronuncia deciso da Moody's, molto somigliano ad una pistola puntata alla ...

Tria rassicura i mercati - dopo l'allarme di Fitch : rispetteremo impegni con l'Ue : Altolà al ministro dal leghista Claudio Borghi: 'non mi risulta niente di nuovo, tranne le questioni che devono essere contrattate. Sul futuro cominceremo a discutere martedì' -

Riforma pensioni e LdB2019 : anche Fitch in allarme sui conti : Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/08/31/le-misure-sul-tavolo-da-flat-tax-a-pensioni-_cc124538-5759-4e68-bc89-b2b4168d3f1a.html https://it.notizie.

allarme di Fitch sull’Italia : “Troppo debito - riforme costose e rischio voto anticipato” : Con lo spread che arriva sopra quota 290 e manda in rosso Piazzaffari, i tassi sui Btp in rialzo al 3,24% ed il Pil che stenta, il sentiero per la prossima legge di Bilancio si fa sempre più stretto. Le scadenze si avvicinano e sui mercati internazionali l’Italia è osservata speciale. L’agenzia di rating Fitch ieri ha aggiornato il suo giudizio sul...