L’algoritmo che azzera le code agli Uffizi di Firenze

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La lunga coda di aspiranti visitatori davantidiè destinata a diventare un reperto archeologico a tutti gli effetti. Il direttore delle Gallerie Eike Schmidt ha annunciato l’adozione e l’attivazione di un nuovo algoritmo per il sistema di gestione degli ingressi, che di fatto permetterà dire le ore di attesa davanti all’ingresso del complesso museale. Messo a punto in due anni di ricerca dstessiin collaborazione con l’Università dell’Aquila, il sistema in questione è basato su un tando che viene emesso dai chioschi interattivi del museo: acquistando il biglietto, a ogni visitatore viene assegnato un orario al quale presentarsi all’ingresso, per entrare direttamente senza più dover attendere. Il tutto è reso possibile da un algoritmo sviluppato attraverso i dati raccolti nello scorso biennio, che calcola i ...