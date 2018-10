L’Africa sarà la nuova frontiera dell’auto? Forse | ma resta una scommessa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) E se lacommercialemobile fosse quella africana? Secondo le previsioni dell’Opec, entro il 2040 il parco auto circolante del continente nero crescerà del 50%, arrivando a 90 milioni di veicoli, contro i 59 di oggi. Numeri che fanno gola a colossi come Volkswagen, Renault, Peugeot, Hyundai e Toyota, vogliosi di colonizzare le strade africane coi loro prodotti: per questo il Wall Street Journal è convinto chepossa diventare un nuovo “hub” per la produzione mondiale di mezzi a quattro ruote. Le multinazionali tedesche, francesi e asiatiche hanno già iniziato a investire miliardi di dollari nel continente (quelli diretti al Nord Africa sono passati da poco meno di 5 miliardi nel 2011 a 12 miliardi nel 2016, in gran parte provenienti dai costruttori di automobili), ammaliati dalle feconde prospettive di crescita, irraggiungibili nelle aree geografiche dove ...