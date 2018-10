La Vita in Diretta | Timperi rimprovera la sua inviata | Perché attraversi con il

La Vita in Diretta - Timperi la butta sull’ironia : «Io e Francesca litighiamo tutti i giorni! Ma non è che dà fastidio a qualcuno che sto programma va bene?» : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini - La Vita in Diretta Tiberio Timperi ha deciso di buttarla sull’ironia. Sì, proprio lui, che non strapperebbe una risata nemmeno per errore, ha deciso di ironizzare sulle presunte malelingue riguardo al suo rapporto con Francesca Fialdini, con la quale conduce La Vita in Diretta. Il conduttore ha provato a ‘convincere’ il telespettatore, inVitandolo -qualora si fosse scandalosamente ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 10 ottobre : bassi ascolti e Timperi ancora bocciato : Gli ascolti de La Vita in Diretta continuano ad essere bassi mentre Tiberio Timperi è ancora bocciato dalla critica, quali saranno i temi di oggi pomeriggio?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:16:00 GMT)

La Vita in diretta - Timperi e la Fialdini in crisi? Parlano i conduttori : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non vanno d’accordo. La voce di problemi tra i due conduttori de La vita in diretta circola da un po’. Le indiscrezioni sostengono che i due non si sopportino e che tra loro la sintonia sia finita dopo la battuta di Timperi. Per chi non lo sapesse, la prima puntata de La vita in diretta dopo la pausa estiva era iniziata con una bella gaffe: Timperi aveva dato della raccomandata alla Fialdini che se l’era ...

Inviata attraversa in diretta col rosso/ Tiberio Timperi : “Ma che fai?”. Bufera sui social (Vita in Diretta) : Inviata attraversa in diretta col rosso e Tiberio Timperi sbotta: “Ma che fai?”. La Vita in diretta, Bufera sui social: pioggia di critiche sulle pagine del programma(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:25:00 GMT)

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini/ “Tensioni e liti? Forse dà fastidio il successo de La Vita in Diretta” : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: “Tensioni e liti? Forse dà fastidio il successo de La Vita in Diretta”. I due conduttori smentiscono le voci su presunte frizioni tra loro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:05:00 GMT)

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 9 ottobre : Miriana Trevisan in studio - la Fialdini ne I Bastardi... : La vita in diretta torna in onda oggi, 9 ottobre, con nuovi temi da affrontare e l'intervista a Miriana Trevisan presente in studio. Cosa dirà la Fialdini della comparsa ne I Bastardi?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:45:00 GMT)

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 8 ottobre : dalla cronaca allo spettacolo - i temi di oggi : La Vita in Diretta torna in onda dopo una settimana passata sottotono, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi raddrizzeranno la barca di Rai1? Ecco i temi di oggi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:47:00 GMT)

