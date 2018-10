La tua urina ha un odore cattivo? Quando preoccuparsi

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La tua pipì ha un? Non è una cosa normale. Di norma, infatti, la pipì dovrebbe essere limpida, di colore giallo paglierino e senza. A volte, però, può capitare che la pipì abbia un. Perché? L’della pipì, cioè il liquido che viene prodotto dai reni durante il filtraggio del sangue, può essere influenzato da vari fattori. Alcuni, per dire, non sono preoccupanti. Il consumo di certi alimenti, per esempio, può conferire alla pipì unsgradevole così come l’assunzione di certe malattie. Altre volte, però l’sgradevole della pipì può essere il sintomo di un problema più grave. Vediamo insieme di che potrebbe trattarsi. Dicevamo che a volte l’della pipì può dipendere dall’alimentazione ma anche da una scarsa assunzione di liquidi. Se i liquidi sono troppo scarsi, la pipì ha infatti unpiù intenso, a causa della maggiore ...