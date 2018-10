La truffa dei contatori del gas | la prova da fare per verificare il corretto funzionamento

Finte mail e falsi funzionari : attenzione alla truffa dei rimborsi Inps : A lanciare l'allarme è lo stesso Istituto di Previdenza: “Ci sono stati segnalati diversi tentativi di truffa: il fine è...

Fabio Calenda racconta la sua catarsi alla riunione di autocoscienza dei truffati : Roma. Arrivi su, sul maestoso terrazzo dell’hotel Locarno, primaria location di aperitivi romani, e subito ti accorgi che c’è qualcosa di strano. Più che una presentazione di libro sembra una lussuosa riunione di condominio. “Sarà presente l’autore”, eccolo, è Fabio Calenda, economista, nonché papà

Bitonci riceve le associazioni dei risparmiatori truffati : 'Rimborsi garantiti' : Lo dichiarano i Sottosegretari al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Massimo Bitonci e Alessio Mattia Villarosa. ' A differenza delle misure adottate dai precedenti governi - affermano - il ...

[Il ritratto] Da sindaco eroe internazionale dell'accoglienza dei migranti a truffatore arrestato : il dilemma Lucano : Bronzi. Conosciuti in tutto il mondo. E migranti, integrati con un sistema da molti indicati come virtuoso e da altri attaccato come promiscuo e ambiguo. La fama di Riace, 1.726 abitanti, provincia di ...

La truffa dei diamanti - continuano le denunce : nei guai tre funzionari di banca a Lucca : continuano le truffe sui diamanti venduti a prezzi gonfiati ai danni dei clienti di numerose banche. Nonostante le denunce da parte di associazioni come Altroconsumo, sfociate anche in inchieste dell’Antitrust e multe salate ai danni degli operatori, giungono nuove notizie di denunce da parte di risparmiatori truffati. [VIDEO] L’ultima vicenda, in ordine di tempo, è stata portata all’onore delle cronache dal quotidiano La Nazione che riferisce ...

I soldi dei risparmiatori svaniscono nel nulla : truffa e raffica di arresti : Truffe e abusivimo finanziario : raffica di arresti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia . La Guardia di Finanza del Gruppo di Venezia-Portogruaro sta eseguendo i provvedimenti disposti dalla Procura di ...

Napoli - la truffa dei passi carrai : sette su dieci sono senza concessione : Scoppia il caso dei passi carrabili abusivi. Dopo una verifica delle concessioni nella prima Municipalità, su 300 passi carrabili circa il 70 per cento risulta non in regola. Due sono i casi che si ...

Palermo - la vittima dei truffatori : “Ho quasi perso i sensi dal dolore”. E spunta un tariffario delle violenze : “In quei momenti ho sentito un fortissimo dolore al punto che ho perso quasi i sensi”: è quanto ha confessato una delle vittime delle due organizzazioni scoperte dalla Polizia a Palermo che mutilavano gli arti ai malcapitati per poi simulare incidenti stradali e truffare le assicurazioni. I pm di Palermo Alfredo Gagliardi e Daniele Sanzone e il procuratore aggiunto Salvatore De Luca che hanno disposto il fermo per undici ...