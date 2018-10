La storia di Dionicio Farid Rodríguez | il “finto” giocatore della Juventus con tanto di

sportfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)ha finto di essere un calciatore bianconero,da finire sui giornali messicani ed a firmare autografi ai fan, un messicano di 19 anni, ha cercato di far credere a tutti che fosse undelle giovanili, secondo quanto riportato da diversi media argentini e messicani. L’inganno gli è riuscito per un periodo nel quale è finito sui giornali, ha firmato autografi ed ha persino tenuto discorsi e interviste per parlaresua esperienza. Ma era una grande bugia. Il suo account Instagram, dove aveva 16.000 follower, ora è chiuso. C’erano fotografie con la maglia‘Vecchia signora’ ed ha persino ritoccato una vera immagine del portoghese, Joao Serrao, sostituendolo con una sua foto. Un altro montaggio in questada film. Ha inventato gol e partite e preso in ...