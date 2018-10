La spia russa | la nonna sparita e la tensione L' Aia-Mosca

GB : spia russa - "individuato anche terzo agente del GRU" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

GB. spia russa - individuato terzo uomo : 05.21 Antiterrorismo e 007 britannici ritengono di aver individuato anche un "terzo uomo", nelle indagini sul tentato avvelenamento nervino con il Novichok compiuto a inizio marzo a Salisbury contro l'ex Spia doppiogiochista russa Serghiei Skripal e sua figlia Yulia. Lo scrive oggi il DT citando fonti anonime di apparato che lo indicano come un ufficiale del GRU, l'intelligence militare di Mosca, al pari degli altri due sospetti russi già ...

Mosca - sulla spia russa 'nuova fake news' : ANSA, - Mosca, 27 SET - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha liquidato come una "nuova fake news" lo scoop di Bellingcat secondo cui il vero nome di uno dei sospetti nell'...

spia russa - media : 'Uno dei sospetti fu decorato da Putin' : Un veterano della guerra in Cecenia decorato "in una cerimonia segreta" nel 2014 con il titolo di Eroe della Federazione russa, concesso per decreto dal presidente Vladimir Putin: è il profilo del ...

spia russa : media - carte provano legami tra sospetti e Mosca

spia russa : Gb - da Mosca ancora bugie e mistificazioni

spia russa GB : 'intervistati i 2 sospetti' in Russia

Usa - la 'spia russa' Maria Butina resta in carcere : pericolo di fuga : pericolo di fuga: con questa motivazione un giudice federale ha negato la libertà a Maria Butina, la presunta spia russa accusata di cospirazione per aver agito senza registrarsi come agente straniero ...

Usa - resta in carcere spia russa Butina : 3.20 Pericolo di fuga:con questa motivazione un giudice ha negato la libertà su cauzione a Maria Butina,29 anni,la presunta spia russa accusata di cospirazione per aver tentato di infiltrarsi nella Nra, la potente lobby delle armi e in altri gruppi conservatori Usa. Il giudice ha poi bacchettato sia la difesa, per aver fatto dichiarazioni ai media sul procedimento che potrebbero condizionare i potenziali giurati, sia l'accusa,per aver ...

spia russa : 007 a media - Novichok avrebbe potuto far strage

La strana teoria dei fan su The Big Bang Theory : Penny non è un’attrice ma una spia russa? : I fan, si sa, spesso creano le ipotesi più strane sulle origini dei personaggi delle loro serie tv preferite, e anche The Big Bang Theory è finita nel mirino. Su Reddit, circola una strampalata quanto inquietante teoria riguardante uno dei protagonisti della comedy. Secondo alcuni, Penny non sarebbe un'attrice, bensì una spia russa, inviata dal governo di Mosca per rubare le ricerche scientifiche dei quattro nerd. A conferma di ciò, il popolo ...

spia russa - Mosca : 'Pronti a rispondere alle nuove sanzioni Usa' : Mosca è pronta a mettere in campo "misure di risposta a quest'ulteriore passo ostile da parte di Washington". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ...

spia russa : Mosca contro le nuove sanzioni Usa - 'sono illegali' : Il Cremlino nega ogni coinvolgimento nel tentato avvelenamento a Salisbury dell'ex Spia russa doppiogiochista Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia con un agente nervino e definisce "illegali" le ...

spia russa : Mosca - 'sanzioni Usa illegali'