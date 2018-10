La sonda Voyager 2 entra nello Spazio Interstellare

universo7p

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) LaLa2 dopo 41 anni di viaggio sta uscendo dall’eliosfera, perre. Continua Il viaggio della2 verso loe i suoi strumenti stanno captando un aumento di raggi cosmici, quelle particelle energetiche provenienti dalloesterno, alle quali è esposta la Terra e qualunque altro corpo celeste Questo può significare che, come è già successo per lagemella1, anche la 2 stia per uscire dall’eliosfera. Laspaziale2 è una delle prime esploratrici del sistema solare esterno, ed è ancora in attività. Lanciata il 20 agosto del 1977, prima della1, è l’unica ad aver visitato Urano (gennaio ’86) e Nettuno (agosto ’89). Da allora si sta allontanando dal nostro Sistema Solare. In questo momento si ...