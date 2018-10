La sindrome berlusconiana di Di Maio

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Tre premesse per smentire che io possa nutrire un pregiudizio verso i 5 stelle: 1) ero e sono tuttora convinto che è imperdonabile la responsabilità del Pd ostaggio di Renzi di essersi negato a una interlocuzione con loro gettandoli tra le braccia di Salvini; 2) la loro palese, progressiva subalternità alla Lega non era scritta, l'evoluzione di un movimento dall'identitá indefinita poteva prendere tutt'altra piega; 3) a cavallo del voto politico, proprio Ditrasmise l'idea della positiva evoluzione di un movimento utopico e protestatario verso una cultura di governo e l'ancoraggio alle nostre storiche alleanze internazionali.Con rammarico, devo constatare che quella misura di realismo, quel senso di responsabilità, quello scatto di maturità politica, oggi si sono risolti nel loro contrario, cioè in una deriva che semmai attesta la ...