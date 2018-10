La Prova del cuoco | gaffe di Elisa Isoardi su Pino Insegno

La Prova del Cuoco - gaffe della Isoardi con Pino Insegno : "Mi fai la voce di Russel Crowe?". Ma il doppiatore è Luca Ward : Piccolo incidente di percorso per Elisa Isoardi . La padrona di casa de La Prova Del Cuoco si è resa protagonista di una gaffe con l'ospite di giornata, l'ex-Premiata Ditta Pino Insegno . L'attore, giurato in questa quinta settimana del cooking show di Rai 1, ha intrattenuto i telespettatori con un piccolo siparietto insieme ad Andrea Lo Cicero, spalla "comica" della Isoardi .Nella gag Insegno si proponeva di "doppiare" l'introduzione del ...

Olimpiadi 2026 - Milano-Cortina : ap Prova ta dal Cio la candidatura congiunta dell'Italia : La sessione del Comitato olimpico internazionale , Cio, ha approvato le candidature di Milano-Cortina , Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici Invernali del ...

Figuraccia per Elisa Isoardi nei confronti di Pino Insegno alla Prova del Cuoco (VIDEO) : Piccola gaffe a “La Prova del Cuoco ” per Elisa Isoardi . La conduttrice del programma di cucina di Rai 1 e L'articolo Figuraccia per Elisa Isoardi nei confronti di Pino Insegno alla Prova del Cuoco (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Ma che dici?”. Gaffe totale della Isoardi a “La Prova del cuoco”. Che figuraccia : Periodo storto per Elisa Isoardi che sta affrontando con la sua nuova esperienza televisiva un flop senza precedenti. Dopo l’interrogazione di Michele Anzaldi alla Commissione di Vigilanza Rai per il calo d’ascolti, l’attenzione è alta sui risultati de “La prova del cuoco” che ieri ha realizzato 1.221.000 spettatori con il 12.18% di share. Su Canale 5 “Forum” mantiene la media e le distanze conquistando ...

“La Prova del cuoco” - torna Antonella Clerici? L’autore del programma e quella frase contro Elisa Isoardi : Prima allontanata, ora osannata. Antonella Clerici torna a far parlare di sé e indovinate un po’, riguardato la sua creazione, ovvero “la prova del cuoco”. Beh, per la Clerici sarebbe un ritorno in grande stile. In tanto rimpiangono la sua assenza ma un commento delL’autore riaccende le speranze. Perché parliamoci chiaro: Antonella Clerici non ha mai nascosto di avere sempre nel cuore La prova del cuoco e le parole delL’autore, scritte in un ...