La nuova vita dell' ex deputata Pd che ora fa la tassista a Torino

La nuova vita di Sir Alex Ferguson : addio al Red Devil : L'ex allenatore scozzese, per motivi di salute, ha dovuto rinunciare alla sua grande passione per il vino

Paola Bragantini - da ex deputata a tassista : la nuova vita dell’esponente del Pd : Da ex deputata a futura tassista: dopo la mancata rielezione in Parlamento la vita di Chiara Bragantini è completamente cambiata, così ha deciso di reinventarsi in una nuova attività che non la terrà, comunque, lontana dalla politica: "Per me è una scelta di libertà e di indipendenza. Su diversi piani. Sia a livello personale, sia a livello politico".Continua a leggere

Paola Bragantini da deputata Pd a tassista a Torino/ La nuova vita “Ho sempre sognato di farlo” : Paola Bragantini da deputata Pd a tassista a Torino. La nuova vita raccontata dalla stessa: “Ho sempre sognato di farlo”. A breve arriverà l'auto bianca poi il lavoro inizierà(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati/ Al ristorante con Stefano Bettarini ed i figli : la nuova vita : Simona Ventura è tornata single dopo sette anni d'amore con Gerò Carraro e, nonostante le rettifiche di quest'estate dopo la pubblicazione delle foto...(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:05:00 GMT)

Suzuki al 4×4 Fest 2018 : il grande evento con protagonista Jimny e nuova Vitara : Suzuki sarà presente al 4×4 Fest 2018, che si svolgerà a CarraraFiere dal 12 al 14 ottobre. Il suo stand sarà dedicato per gran parte a Jimny, leggenda del fuoristrada dal 1970 a oggi Dal 12 al 14 ottobre Carrara Fiere ospiterà la 18esima edizione del 4×4 Fest, l’unico evento in Italia completamente focalizzato sul mondo della trazione integrale. Suzuki sarà ancora una volta protagonista della maniFestazione con un ampio stand ...

Imagine - la visionaria vita di John Lennon e Yoko Ono torna come nuova il film è restaurato : Nel 1972 agli spettatori della tv inglese viene mostrato Imagine , film che John Lennon e Yoko Ono hanno diretto, sceneggiato e interpretato, permettendo intrusioni sul set solo a qualche amico intimo ...

La nuova vita di Gilardino : l’ex attaccante riparte dalla Serie D : Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, dopo aver segnato 188 gol in Serie A, Alberto Gilardino ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Il campione del Mondo 2006, infatti, sarà il braccio destro di Serafino Di Loreto, presidente del Rezzato (formazione di Serie D, girone B). I bresciani puntano a conquistare la promozione […] L'articolo La nuova vita di Gilardino: l’ex attaccante riparte dalla Serie D proviene da ...

La nuova vita di Alberto Gilardino - dal ritiro alla panchina : Tre settimane. Ad Alberto Gilardino sono bastate la miseria di tre settimane per trovare una nuova collocazione nel mondo del calcio. A neanche un mese dall'annuncio del ritiro dal calcio giocato, il campione del mondo di Germania 2006 è pronto a tornare in pista. È stato ingaggiato dal Rezzato, ambizioso club di Serie D, come allenatore in seconda e direttore tecnico. Un doppio incarico che non spaventa l'ex attaccante - tra le altre - di Milan ...

Terremoto Catania - geologi : annuncia una nuova attivita' dell'Etna? : Terremoto Catania, geologi: elevata sismicità della Sicilia dovuta allo scontro tra placca africana ed euroasiatica. Rischio patrimonio architettonico

Gilardino - nuova vita : riparte dal Rezzato - sarà vice allenatore e direttore tecnico in Serie D : Il campione del mondo, che era in questo weekend in tribuna ad assistere al match, potrà così esordire nel suo nuovo ruolo, lui che aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di diventare ...

BELEN RODRIGUEZ/ nuova vita dopo la rottura Andrea Iannone : tra affetti e lavoro (Tu si que vales) : BELEN RODRIGUEZ, l'argentina si è presa una personale rivincita dopo il flop di Balalaika nel programma di Canale 5 tornato in onda una settimana fa. (Tu si que vales) (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:45:00 GMT)

Suzuki Katana - nuova vita per una delle moto icona degli Anni 80 : Nel mondo delle due ruote gli Anni 80 sono stati un periodo particolare, di sperimentazione tecnica e stilistica, ma anche di grandi influenze dal settore automobilistico. E' questa l'epoca delle ...

La nuova vita di Justin Timberlake. L’intervista su GQ ottobre 2018 : Fullscreen01/05 Justin Timberlake, 37 anni, foto di Cedric Buchet02/05 Camicia Levi’s x Justin Timberlake Fresh Leaves Collection, T-shirt vintage, foto di Cedric Buchet03/05 Abito Stella McCartney, T-shirt vintage, foto di Cedric Buchet04/05 Giubbotto Levi’s x Justin Timberlake Fresh Leaves Collection, T-shirt Levi’s, foto di Cedric Buchet05/05 Camicia e T-Shirt Calvin Klein 205W39NYC, jeans Levi’s x Justin Timberlake Fresh Leaves Collection, ...

Nametag : nuova funzione di Instagram per seguire le persone che incontri nella vita reale : Instagram ha implementato una nuova funzione, denominata Nametag, che consente di seguire rapidamente le persone che hai incontrato nella vita reale. Funziona mostrando il tuo nome utente sul tuo telefono in un formato che consente di scansionarlo dal tuo futuro follower. Questo tag può anche essere personalizzato con disegni, colori e adesivi aggiuntivi. Nametag su Instagram, cos’è e come utilizzarlo Funzionalità simili sono già ...