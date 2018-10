La marina del Marocco spara su barcone di migranti | 16enne ferito

Matteo Salvini si veste da "uomo d'ordine". Ma indossa le stellette della marina vietate dalla legge. Ed è anche recidivo : È il fascino della divisa mescolato alla pulsione da spot. Matteo Salvini è passato dalle felpe leghiste con denominazioni di città alle tenute dei corpi dello Stato. Prima quella da poliziotto, facendo infatti arrabbiare i sindacati quando a Ponte di Legno ha sfoggiato la maglietta della Pubblica sicurezza, e ora si è spinto oltre. Su Facebook posta un suo selfie in cui si notano le stellette della maglia della ...

"Occhio alla plastica" ad Albissola marina - una giornata dedicata alla salvaguardia del nostro mare : Il progetto, organizzato dall'Assessorato all'Ambiente del comune di Albissola Marina insieme all'associazione European Research Institute e all'associazione Ottobre Scienza di Torino, coinvolge ...

Ambiente - PCB e orche : per la specie marina rischio declino del 50% entro fine secolo : In un recente articolo pubblicato sulla prestigiosa Rivista Science dal dr Jean Pierre Desforges e collaboratori è stato predetto un drammatico declino numerico, superiore al 50%, che di qui alla fine di questo secolo interesserà la popolazione mondiale di orche (Orcinus orca). La causa di questo impressionante calo demografico è stata ascritta dagli autori del succitato articolo alle elevate concentrazioni di policlorobifenili (PCB) che le ...

marina d’Arechi - Italia Nostra : “Progetto stravolto. E società ha assunto figlia del dirigente che firmò la concessione” : C’è un esposto di sei pagine depositato nei giorni scorsi in Procura che potrebbe riscrivere la storia e il futuro del porto turistico di Marina d’Arechi a Salerno, progettato dieci anni fa da Santiago Calatrava, una delle archistar di cui fece incetta Vincenzo De Luca durante le giunte che disseminarono di opere pubbliche la città. L’esposto è firmato dagli ambientalisti di Italia Nostra e dal gruppo di cittadinanza attiva ‘Figli delle ...

Diano marina. I sommozzatori del C.N. e S. e la camera iperbarica della Polizia di Stato al Windfestival : Si chiude oggi il Windfestival di Diano Marina, evento che ha visto come protagonisti appassionati degli sport acquatici provenienti da tutto il mondo. Anche la Polizia di Stato ha partecipato alla manifestazione, facendo arrivare per l'occasione la camera iperbarica in uso al Centro Nautico e sommozzatori di La Spezia, unico esemplare nel suo ...

marinai morirono 35 anni fa in incidente - Cassazione : “Vittime del dovere - mezzo in pessime condizioni : Stato risarcisca” : Sono “vittime del dovere” i 37 Marinai, quasi tutti di leva, morti il 18 dicembre 1983 precipitando dal viadotto sul rio Castagna, lungo l’autostrada A12 Genova-Livorno vicino allo svincolo di Genova Nervi. Lo ha ribadito la Cassazione, che già nel 2017 aveva affermato il diritto dei familiari delle vittime a ricevere dallo Stato l’indennizzo che spetta ai parenti di chi muore in “particolari condizioni” nello ...

'Come bacia Casalino?' - la rivelazione piccante di marina La Rosa sul portavoce del governo : Sono passati 18 anni dalla prima edizione del Grande Fratello e a rimanere ancora nella nostra memoria troviamo sicuramente Pietro Taricone e Cristina Plevani, ma anche Marina La Rosa e Rocco Casalino ...

marina MILITARE : CONSEGNA DELLA BANDIERA DI COMBATTIMENTO A NAVE RIZZO A MILAZZO - ME - : La NAVE è intitolata all'eroe autore dell'impresa di Premuda Segui le novità DELLA #MARINAMILITARE live su Twitter: @ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #ilFuturoèilMare Lunedì 8 ottobre a MILAZZO , ME,...

marina Ripa di Meana - l'appello disperato del figlio adottivo : "Disposto anche a lavare i pavimenti per lavorare" : Da assistente e curatore delle pubbliche relazioni della famiglia Ripa di Meana a disoccupato. Questo il destino infelice di Andrea, che ha lavorato al servizio della famiglia romana per 25 anni con così tanta dedizione che Carlo e Marina Ripa di Meana decisero di adottarlo legalmente come figlio. Ai microfoni de Il Tempo, quotidiano di Roma, arriva l'appello disperato del cinquantenne, che dopo la morte della madre adottiva ha ...

Milano capitale della ricerca marina : Milano capitale della ricerca marina per tre giorni. All'Università Bicocca sono al lavoro 60 scienziati per discutere, in dieci tavoli diversi, delle priorità italiane relative alla ricerca marina e ...

Svelata la data d’uscita del DVD del Dodi Day - concerto evento del 1° giugno 2018 a Bellaria Igea marina : La data d'uscita del DVD del Dodi Day è finalmente ufficiale. La raccolta promessa all'indomani dell'evento a Bellaria Igea Marina è ora pronta per approdare sul mercato con data fissata dal 5 ottobre. L'ex chitarrista dei Pooh è intervenuto sulla sua pagina ufficiale per ricordare del prossimo appuntamento con la sua musica, che avverrà a qualche mese dal concerto che ha tenuto per celebrare i suoi primi 50 anni di carriera, festeggiati alla ...

“Ridotto così”. La terribile condizione del figlio adottivo di marina Ripa di Meana. Andrea - 8 mesi dopo la sua morte : Andrea Cardella è il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, scomparsa lo scorso 5 gennaio 2018; due mesi esatti più tardi la donna è stata raggiunta dal marito Carlo. dopo la morte dei suoi genitori adottivi, oggi Andrea è rimasto senza soldi e per tale ragione non può più rimanere a vivere nella loro casa. Per Andrea, la scomparsa prima di Marina Ripa di Meana e poi di Carlo, a distanza di poche settimana, ha rappresentato un dolore enorme. ...