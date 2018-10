La manovra degli ottimisti

manovra - debito pubblico alle stelle? Il leghista : 'Ci sono sempre i risparmi degli italiani' : Non è la prima volta che il tema salta fuori negli ultimi giorni. Da quando cioè, dopo l'annuncio della Manovra, lo spread è esploso e la borsa è andata a picco, sopratutto per il settore bancario. Il ...

manovra - bozza dl fiscale : la fattura elettronica sarà graduale - slitta a luglio 2019 | 'Lotteria degli scontrini' dal 2020 : L'ingresso della fatturazione elettronica sarà graduale: l'obbligo, previsto dal primo gennaio, slitta al primo luglio 2019 e riguarderà solo contribuenti con volume d'affari sopra i 400mila euro l'...

Al via la lotteria degli scontrini e rottamazione ter delle cartelle : cosa prevede la bozza del decreto fiscale allegato alla manovra : Scatta l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all'Agenzia delle Entrate. E' quanto prevede l'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra di cui Adnkronos ha preso visione, che estende il processo di certificazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica. L'entrata in vigore dell'obbligo sarà graduale: dal primo luglio 2019 per i contribuenti con un volume d'affari ...

manovra - dalla nuova rottamazione alla lotteria degli scontrini : le misure in arrivo : MILANO - Prende forma una delle colonne principali della prossima Legge di Bilancio. Si tratta del decreto fiscale collegato alla Manovra che dovrebbe contenere, tra le tante misure, anche la ...

La senatrice Ronzulli : 'Con questa manovra - i risparmi degli italiani sono in pericolo' : Intervenuta a Mattino Cinque, l'ex europarlamentare di Forza Italia, la senatrice Licia Ronzulli, fedelissima di Silvio Berlusconi, ha espresso le sue personali perplessita' a proposito della manovra [VIDEO] del Popolo, basata a suo parere, non sugli investimenti produttivi, ma sul peggiore assistenzialismo. Interpellata da Francesco Vecchi, ha dichiarato: Adesso arriva il reddito di cittadinanza, ci conviene stare a casa sul divano a non fare ...

Altri 4 miliardi nella manovra o gli stipendi degli insegnanti caleranno : Non solo reddito (e pensioni) di cittadinanza, flat tax e quota 100. nella manovra di bilancio servono Altri 4 miliardi per non far calare ulteriormente gli stipendi degli insegnanti. A sostenerlo è Anief, l'Associazione Nazionale insegnanti e Formatori, che in una nota sottolinea come il mancato stanziamento di queste risorse porterebbe al blocco dei mini-aumenti in busta paga per gli Statali che percepiscono fino a 26 mila euro, varati ...

manovra - i timori degli industriali : 'La parola Mezzogiorno è cancellata' : 'Ci vuole massima prudenza nel commentare la Manovra del governo perché mai come con questo esecutivo abbiamo conosciuto dichiarazioni contrastanti all'interno della stessa forza politica', premette ...

manovra - rapporto Prometeia : l'Italia rallenta più degli altri : Una limatura che certifica ulteriormente che il ciclo ha raggiunto il suo picco nel 2017 ed è in una fase di assestamento su ritmi più vicini a quelli del potenziale, per la nostra economia stimato ...

manovra - Tria il ministro più isolato ora è in bilico : 'Non rischierò i risparmi degli italiani' : Per Giovanni Tria è stato il giorno più complicato. Soltanto ventiquattrore prima, dopo l'ultimo vertice di maggioranza con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia era convinto che la partita del Def fosse chiusa. Del resto aveva concesso molto. Aveva rotto il tabù dell'1,6%, quello che avrebbe permesso di coprire l'aumento dell'Iva, tagliare il deficit ...