La libertà d' espressione spiegata con le torte glassate

Ungheria - la ong di Soros presenta istanza alla Corte Ue dei Diritti Umani : “Leggi del governo attaccano libertà d’espressione” : La Open Society, la ong fondata e finanziata dal miliardario statunitense di origini ungheresi, George Soros, ha presentato istanza davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e alla Corte Costituzionale dell’Ungheria per contestare le leggi del governo guidato da Viktor Orbán che introducono controlli più stringenti e provvedimenti più severi nei confronti delle organizzazioni non governative che assistono ...