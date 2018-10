La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai : «Ha offeso Salvini» : La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai. 'Se Cristina Parodi è tanto delusa dalla politica italiana scenda in campo. E, soprattutto, lasci la Rai. Con le sue offese a Matteo Salvini, ...

Rai : La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi : "Il successo di Salvini è dovuto all'arrabbiatura della gente. Alla paura e anche all'ignoranza. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare". Così Cristina Parodi, intervenuta nel corso del programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Radio2 dall'1.30 alle 6 del mattino. La conduttrice ...

La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai : «Ha offeso Salvini» : I parlamentari del Carroccio hanno chiesto alla giornalista di lasciare Viale Mazzini in seguito alle sue dichiarazioni sul vice premier e ministro dell’Interno

