La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi dalla Rai | ' Ha offeso Salvini'

Rai : La Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi : "Il successo di Salvini è dovuto all'arrabbiatura della gente. Alla paura e anche all'ignoranza. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare". Così Cristina Parodi, intervenuta nel corso del programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Radio2 dall'1.30 alle 6 del mattino. La conduttrice ...

Lega - Umberto Bossi chiede l'affidamento in prova ai servizi sociali : La richiesta presentata al tribunale di sorveglianza di Brescia dopo che la Cassazione ha confermato i 18 mesi per vilipendio nei confronti di Napolitano. Il Senatur definì il presidente della Repubblica "terùn"

Migranti - la Lega a Salerno chiede il censimento : Dopo il decreto sicurezza, la Lega a Salerno chiede un censimento dei Migranti . A dare il la alla richieste degli uomini del Carroccio in Campania, alcuni recenti episodi di cronaca relativi a intemperanze tra stranieri e forze dell'ordine. Così, in una lunga nota, i leghisti salernitani chiedono alla Prefettura di snocciolare i numeri del fenomeno sul territorio della ...

Obiettivo 2 - 4%. M5S e Lega compatti per chiedere di sforare : Come un sommergibile, Matteo Salvini negli ultimi giorni ha navigato in immersione, silente, ma preparando siluri e contromisure in vista della fatidica ora X. E, quando è emerso a ridosso della presentazione della nota di aggiornamento al Def, si è ritrovato insospettabilmente vicino a Luigi Di Maio. Sventolando la stessa bandiera, e tornando a mettere nel mirino via XX settembre.Quando ieri sera Luigi Di Maio ha riunito la ...