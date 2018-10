La giornalista Viktoria Marinova stuprata e uccisa | c’è la svolta | fermato un 21enne rom

È stato arrestato un uomo in Germania per l’omicidio della giornalista bulgara Viktoria Marinova : Mercoledì mattina il procuratore generale bulgaro ha confermato che è stato arrestato in Germania un uomo sospettato per l’omicidio della giornalista bulgara Viktoria Marinova. La notizia era stata diffusa diverse ore prima da alcuni media locali, che avevano descritto il The post È stato arrestato un uomo in Germania per l’omicidio della giornalista bulgara Viktoria Marinova appeared first on Il Post.

Viktoria Marinova - giornalista bulgara uccisa : arrestato rumeno/ Avviata indagine su fondi Ue : Viktoria Marinova, giornalista bulgara uccisa: arrestato rumeno. Avviata indagine su fondi dell'Unione Europea su cui stava indagando la vittima: ecco le ultime(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:42:00 GMT)

La radio nazionale bulgara ha detto che una persona è stata arrestata per l’omicidio della giornalista Viktoria Marinova : La radio nazionale bulgara ha detto che una persona è stato arrestata per l’omicidio della giornalista 3oenne Viktoria Marinova, trovata morta sabato 6 ottobre in un parco nella città di Ruse, nel nord della Bulgaria. La persona arrestata, ha detto la The post La radio nazionale bulgara ha detto che una persona è stata arrestata per l’omicidio della giornalista Viktoria Marinova appeared first on Il Post.

Bulgaria - Viktoria Marinova giornalista stuprata e uccisa/ Aggressione al parco : figura scomoda in patria : Bulgaria, giornalista picchiata, stuprata e uccisa in un parco sul Danubio: ultime notizie su Victoria Marinova, è il terzo delitto di reporter in Europea. "Lavorava su abusi fondi Ue"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:00:00 GMT)

In Bulgaria è stata violentata e uccisa una nota giornalista investigativa - Viktoria Marinova : Sabato è stato trovato in un parco nella città di Ruse, nel nord della Bulgaria, il corpo di Viktoria Marinova, nota giornalista investigativa della televisione bulgara. Marinova, 30 anni, è stata stuprata e poi uccisa con un colpo alla testa: The post In Bulgaria è stata violentata e uccisa una nota giornalista investigativa, Viktoria Marinova appeared first on Il Post.