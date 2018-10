La difesa di Cristiano Ronaldo | Carte manipolate | nessuna ammissione di colpa

Juventus - Cristiano Ronaldo maschera i problemi : Dybala è un fantasma - la difesa prende gol e nel finale scoppia la tensione : Cristiano Ronaldo firma due gol e trascina la Juventus al successo, ma in casa bianconera suona più di un campanello d’allarme: Dybala in ombra, la difesa prende un gol a partita e nel finale scoppia anche la tensione-- Quattro vittorie su quattro, primo posto in classifica a punteggio pieno, +7 sulla Roma, +8 sull’Inter e +3 sul Napoli. La Juventus dopo sole 4 giornate di Serie A sembra già lanciatissima verso lo scudetto. Eppure, non ...