La caccia | disperata | dell' Ue a un leader italiano pragmatico

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia in cerca di un’impresa disperata per andare in finale - Svizzera e Irlanda a caccia del primato : Un’impresa disperata attende l’Italia, impegnata nell’ottava e ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli a Dublino (Irlanda). Gli azzurri hanno conseguito la salvezza matematica di un soffio, preservando a Hickstead appena 2.5 punti utili a garantirsi almeno il nono posto in classifica e a relegare in ultima posizione la Spagna, costretta a retrocedere in seconda divisione. Ma ...