Kung Fu | Fox e Warner Bros lavorano a una versione moderna e al femminile della serie

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il clamoroso successo al botteghino americano di Crazy Rich Asians (in Italia uscito semplicemente con il titolo di Crazy & Rich) ha acceso i fari sul mondo degli asiatico-americani, uomini e donne nati negli Stati Uniti da famiglie di origine asiatica. Se ABC può già contare sulla famiglia Huang di Fresh off the Boat che ha nel cast proprio Constance Wu, protagonista anche del film, le altre reti stanno correndo ai ripari e nella prossima pilot season non mancheranno progetti con protagonisti asiatico-americani.Fox ha deciso di combinare questa nuovo trend con quello dei reboot/remake affidando il tutto alla sapiente macchina produttivaBerlanti Prods di Greg Berlanti già dietro ai successi DC di The CW (Arrow, Flash), ma anche al thriller You, alle Terrificanti avventure di Sabrina e a Riverdale, giusto per citarne alcuni. L'ideaFox è quella di realizzare un ...