Kim Jong-un invita Papa Francesco a Pyongyang - Curiosità | news ed informazioni

Trump : prossimo incontro con Kim Jong-un dopo il 6 novembre : Donald Trump ha fatto sapere che la pianificazione per il suo prossimo vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un è avanzata e che l'incontro avverrà dopo le elezioni di medio termine del 6 ...

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang. Lo ha reso noto oggi il portavoce del presidente della Corea del Sud in conferenza stampa. Kim Jong-un ha ...

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader del Paese asiatico sarebbe pronto ad "accogliere ardentemente" il Pontefice, secondo quanto riferito dal portavoce del presidente sudCoreano Moon Jae-in, che visiterà l'Italia a metà ottobre.

Corea del Nord - accordo sul secondo summit Trump-Kim Jong-un : Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha concordato con il leader NordCoreano Kim Jong-un di tenere "alla prima data possibile" il secondo summit con il presidente americano Donald Trump. Nel ...

Corea del Nord - Pompeo incontra Kim Jong-un : 'Facciamo progressi' : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato il leader NordCoreano Kim Jong-un per fare il punto sul processo di denuclearizzazione, in vista di un eventuale secondo vertice con il ...

Trump : “Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati. Mi ha scritto belle lettere” : “Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati. No davvero. Mi ha scritto belle lettere. E poi ci siamo innamorati”. Parla così Donald Trump durante un intervento ai suoi sostenitori nella Virginia occidentale, dove spiega come i rapporti tra Usa e Corea del Nord procedano verso la strada del disgelo. Trump ha spiegato che il fatto che Pyongyang abbia interrotto i suoi test nucleari, così come i lanci missilistici è un segnale che il suo ...

