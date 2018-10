Kena Star 4G è attivabile da tutti i nuovi clienti anche nei punti vendita Kena Mobile : Kena Star 4G (minuti illimitati verso tutti e 50 GB di internet in 4G al costo di 8,99 euro) è attivabile da oggi in tutti i negozi Kena Mobile e Kena Point L'articolo Kena Star 4G è attivabile da tutti i nuovi clienti anche nei punti vendita Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Offerte Kena : Kena Star 4G è disponibile per tutti con 50 GB e minuti illimitati a 8 - 99 euro : Sicuramente Kena Mobile è tra gli operatori più attivi degli ultimi tempi, sta cambiando molte tariffe e lanciando nuove promozioni. L’ultima è Kena Star, che prima era disponibile solo come offerta operator attack per i leggi di più...

Kena Star 4G : la nuova offerta da 50 giga è attivabile anche dai vecchi clienti : Gli utenti che in questi giorni hanno visitato il sito ufficiale di Kena Mobile hanno sicuramente notato come la low cost di Tim abbia modificato la home page, con l'inserimento di numerose offerte. Da Kena Star 5, dedicata agli utenti Iliad e di altre MVNO italiane, esclusi quelli Ho.Mobile, a Kena Special 30, fino ad arrivare a Kena Star 4G (questa ultima attivabile da tutti gli utenti), sono tante le tariffe promosse. A proposito di Kena Star ...

Kena Star : chiamate illimitate e 50GB in 4G a 8 - 99€ : Kena Star è la tariffa attivabile dai clienti di qualunque operatore per avere chiamate illimitate e 50GB in 4G a velocità limitata a 8,99€ al mese sotto rete Tim. I clienti iliad ed MVNO possono attivare la stessa tariffa al costo di 5€ al mese se effettuano la portabilità del numero. Kena Star: come attivarla e quanto costa Sul sito Web dell’operatore viene indicato che la tariffa Kena Star è dedicata ai nuovi clienti che attivano un ...

Offerte Kena Mobile 4G : Ecco Kena Star 4G - Minuti illimitati E 50GB A 5 Euro : Kena Mobile Offerte 4G: arriva Kena Star 4G, con Minuti illimitati e 50GB a 5 Euro al mese. Passa a Kena Mobile da qualsiasi operatore e spendi 9 Euro al mese Kena Star 4G: nuova offerta Kena Mobile 4G da Ottobre 2018 (passa a Kena da qualsiasi operatore) Solo pochi giorni fa Kena Mobile ha confermato ufficialmente che […]

Offerte Kena Mobile 4G : Ecco Kena Star 4G - Minuti illimitati E 50GB A 5 Euro : Kena Mobile Offerte 4G: arriva Kena Star 4G, con Minuti illimitati e 50GB a 5 Euro al mese. Passa a Kena Mobile da qualsiasi operatore e spendi 9 Euro al mese Kena Star 4G: nuova offerta Kena Mobile 4G da Ottobre 2018 (passa a Kena da qualsiasi operatore) Solo pochi giorni fa Kena Mobile ha confermato ufficialmente che […]

E’ arrivata Kena Star 4G - con minuti illimitati e 50 GB di Internet in 4G per tutti : Kena Mobile lancia un'altra offerta ancora, chiamata Kena Star 4G, che va ad affiancare Kena Star 5, Kena Special 30 e Kena Voce annunciate in precedenza e già disponibili all'attivazione da un po'. L'articolo E’ arrivata Kena Star 4G, con minuti illimitati e 50 GB di Internet in 4G per tutti proviene da TuttoAndroid.

Kena Star 5 - riscontrati problemi con l'attivazione della nuova promozione : Kena Mobile ha di recente ufficializzato il lancio della Kena Star 5, offerta attivabile negli store della low cost di Tim, e di recente anche online sul sito di Kena Mobile, dedicata agli utenti Iliad o di altre MVNO italiane, esclusi gli utenti Ho.Mobile, che decidono di passare appunto a Kena: la promozione offre minuti illimitati e 50 giga in 4G al prezzo di 5 euro al mese. Molti utenti hanno deciso di cogliere questa importante iniziativa, ...

Kena Star 5 : la prima offerta in 4G di Kena Mobile : Fin dal giorno in cui nacque Kena Mobile, la connessione e la qualità delle chiamate non furono fin da subito apprezzate, ma dopo lunghe giornate di lavoro e test sul campo, l’operatore telefonico virtuale conosciuto per le sue tariffe low-cost, è riuscito ad aggiungere il supporto alla tanto attesa connessione in 4G.Per inaugurare e far conoscere ai nuovi clienti l’efficenza e la stabilità del suo 4G, Kena Mobile ha immancabilmente ...

Kena Star 5 - con minuti illimitati e 50 GB a 5 euro - attivabile anche online sul sito Kena Mobile : Kena Mobile rilancia l'offerta Kena Star 5, annunciata qualche giorno fa, e la rende disponibile all'acquisto direttamente online attraverso il suo sito, dove è in bella mostra per i clienti Iliad. L'articolo Kena Star 5, con minuti illimitati e 50 GB a 5 euro, attivabile anche online sul sito Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Kena Star 5 contro iliad chiamate illimitate e 50GB in 4G a 5€ al mese : Kena Star 5 è la prima offerta tariffaria dell’operatore virtuale (di Tim) sotto rete 4G. La tariffa è dedicata ai clienti provenienti da iliad e altri operatori virtuali al costo di 5€ al mese per chiamate illimitate e 50GB, ma alla velocità massima in download di 30Mbps. Kena Star 5 solo nei negozi Kena Star 5, oltre ad essere attivabile in base all’operatore di provenienza, è anche limitata come possibilità di attivazione in ...

Offerte Kena Mobile : 50 GB di traffico dati in 4G e minuti illimitati a 5 euro al mese per contrastare Iliad : Anche Kena Mobile, azienda controllata da Tim e che usa le sue frequenze, vuole dare filo da torcere al mercato degli operatori mobili e da mesi sta proponendo Offerte molto interessanti. Adesso che è arrivato leggi di più...

Offerte Kena Mobile 4G : Ecco Kena Star 5 - Minuti illimitati E 50GB A 5 Euro : Kena Mobile Offerte 4G: arriva Kena Star 5, con Minuti illimitati e 50GB a 5 Euro al mese. Passa a Kena Mobile da Iliad, Ho. Mobile e altri operatori virtuali Kena Star 5: nuova offerta Kena Mobile 4G da Ottobre 2018 Solo poche ore fa Kena Mobile ha confermato ufficialmente che la rete internet veloce 4G LTE sarà […]