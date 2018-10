Juventus | tra Pogba e Rabiot spunta De Jong

Juventus - Luciano Moggi e la provocazione : la possono fermare solo con un'altra Calciopoli : C'era una volta Maradona: era uno solo ma in campo sembravano tanti. I media parlano sempre delle sue gesta e spesso della Mano de Dios, quel gol di mano al Mondiale dell'86. Era bravo, svelto e furbo.

Juventus - Paratici : “Mai trattati Milinkovic e Pogba. Su Marotta dico che…” : Juventus, Paratici- Fabio Paratici come riportato da “Rmc Sport“, Dal palco del Premio Manlio Scopigno, ha sottolineato il suo punto di vista sull’inizio di stagione della Juventus, sulla situazione Ronaldo e sulle possibili operazioni di mercato. Su Cristiano Ronaldo “Abbiamo già espresso la nostra posizione, gli diamo tutto il nostro supporto, abbiamo una grandissima considerazione […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Paratici : 'Ringrazierò sempre Marotta - un maestro. Ronaldo? È sereno e lo ha dimostrato' : Questo l'obiettivo, per bocca dello stesso direttore sportivo della Juventus, dichiarato ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia di consegna del premio "Manlio Scopigno"."Siamo orgogliosi ...

Juventus - Paratici : 'Marotta all'Inter? Non mi sorprenderei. Nessuna trattativa con Milinkovic e Pogba' : ' Marotta all'Inter? Non mi sorprenderei perché è un grande dirigente. Negli ultimi dieci anni è stato il più grande insieme a Galliani. Spero che sia felice, anche in un altro club italiano'. Così il ...

Juventus pazza di Cancelo. E la fascia destra non preoccupa più : La Juve che sa solo vincere, il conto sale a 10 partite vinte su 10,, per la prima volta in questo ciclo che dura da 7 anni dà una chiara sensazione di onnipotenza. A furia di elencare le qualità ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - Udinese-Juventus 0-2. Un tracciante mancino del portoghese alla Dacia Arena : Un autentico siluro quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha messo a segno la quarta rete con la maglia della Juventus nella sfida contro l’Udinese, in trasferta e valida per l‘ottavo turno di Serie A. Una conclusione mancina che per la risolutezza e l’esecuzione ha impressionato e che, da sola, vale il pezzo del biglietto, oltre che il raddoppio ai bianconeri, in vantaggio 2-0 contro i friulani nel primo tempo grazie ...

Juventus - Dybala : 'Non c'è una squadra più forte di noi. Messi e CR7 extraterrestri' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'argentino non ha nascosto il suo desiderio europeo: " Già lo scorso anno per la Champions avrei sacrificato lo scudetto . Ora le aspettative sono cresciute ...

CR7 accusato di stupro - la Juventus lo difende : 'Ha dimostrato serietà e professionalità' : La Juventus si schiera al fianco di Cristiano Ronaldo, in merito alle accuse di stupro risalenti al 2009. Con poche parole pubblicate sul proprio profilo Twitter, la società bianconera ha preso ...

Agnelli : “Juventus tra i top club mondiali in campo e nei conti” : La Juventus è al top mondiale sia in campo che fuori, grazie ad una società "tra le migliori del panorama calcistico", secondo il presidente bianconero. L'articolo Agnelli: “Juventus tra i top club mondiali in campo e nei conti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il settore viaggi e intrattenimento procede in rosso - -1 - 50% - - netto calo registrato da Juventus : Segno meno per il comparto viaggi e intrattenimento a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 44.035,26 in calo ...

Cristiano Ronaldo fa i complimenti alla sua Juventus : 'Altra importante vittoria' : TORINO - 'La chiave di questi risultati è la semplicità' . Dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions - anche grazie al pareggio del Manchester ...

Juventus-‘ndrangheta : “coinvolta tutta la dirigenza - è un vero e proprio mostro!” Ecco gli sms tra Marotta e Dominello : Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report, ha svelato alcuni dettagli dell’inchiesta che sta scuotendo notevolmente il mondo Juventus I rapporti tra la Juventus e le mafie sono finiti nel mirino degli inquirenti già diversi mesi fa, i bianconeri avrebbero infatti violato le norme del codice sportivo che vietano il sostegno alle tifoserie e regolano la cessione dei biglietti, col patron Andrea Agnelli finito nella bufera. ...

Juventus - Dybala : 'Volevo una partita così. Serve concentrazione con o senza CR7' - : Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport al termine del match. PRESTAZIONE - 'Volevo fare una partita così. Penso che la squadra abbia affrontato la gara con l'atteggiamento giusto. Siamo stati ...

Juventus - ultrà bianconeri inneggiano a Marotta : Cori per Giuseppe Marotta da parte della Curva Sud della Juventus, quella degli ultrà. Al 36' di Juventus-Young Boys di Champions, con il punteggio sul 2-0 in favore dei bianconeri, la frangia più ...