Juventus | Douglas Costa corre con CR7 ed esulta sui social

Juventus - niente riposo per Douglas Costa - Emre Can chiamato all'ultimo dalla Germania : Oggi, per la Juventus è il secondo giorno di riposo e la squadra godrà ancora di un po' di relax visto che la preparazione riprenderà solo nella giornata di mercoledì. Alla Continassa lavorerà un gruppo ridotto di giocatori poiché molti bianconeri sono al seguito delle rispettive nazionali. Mercoledì avrebbe dovuto presentarsi al JTC anche Emre Can. Il tedesco, però, poche ore fa è stato convocato dalla nazionale tedesca visto che Kai Havertz ha ...

Juventus - suona l’allarme : Khedira out 20 giorni - novità Douglas Costa : Khedira OUT 20 giorni- suona l’allarme in casa Juventus. Sami Khedira starà fuori circa 20 giorni. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il centrocampista tedesco ha riportato la lesione del muscolo flessore. Una nota stonata in casa Juve, ma che fortunatamente coinciderà con la sosta. Khedira potrà tornare a disposizione a fine mese. […] L'articolo Juventus, suona l’allarme: Khedira out 20 ...

Champions League Juventus - i convocati. Out Douglas Costa - c'è Khedira : TORINO - Al termine della seduta di rifinitura odierna, il tecnico della Juventus, Allegri ha diramato l'elenco dei convocati sfida di Champions League Juventus-Young Boys. Non figura in lista il nome ...

Juventus - Douglas Costa triplo ko : distorsione alla caviglia e distrazione muscolare. Fuori anche dal Brasile! : Douglas Costa- Non c’è pace per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, durante il match di mercoledì sera ha riportato un doppio infortunio: distorsione alla caviglia e distrazione agli adduttori. Un doppio infortunio che va ad unirsi alla squalifica di 4 giornate in campionato e addirittura all’esclusione dalla Nazionale brasiliana. Tite esclude l’attaccante dal Brasile Non solo […] L'articolo Juventus, Douglas ...

Juventus - gli aggiornamenti sulle condizioni di Douglas Costa e Khedira : I due sono usciti malconci dalla sfida contro il Valencia. Intanto Alex Sandro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ronaldo? L'ho visto motivato. Sa che quanto accaduto è il passato"

Juventus - infortunio Douglas Costa : le condizioni del brasiliano : La vittoria di Valencia si è portata dietro due infortuni in casa Juventus: quello di Khedira e quello di Douglas Costa. Nella giornata di ieri, i bianconeri hanno rivelato l'entità del problema del ...

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : brutte notizie per Allegri : Infortunio Douglas Costa, un “doppio” problema fisico per il calciatore della Juventus dopo la gara contro il Valencia “Dopo l’Infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del ...

Infortunio Khedira - brutte notizie da casa Juventus : il comunicato e le ultime su Douglas Costa : Infortunio Khedira, arrivano aggiornamenti importanti per quanto concerne il centrocampista della Juventus: i dettagli Sami Khedira è uscito acciaccato dall’incontro di ieri sera della Juventus contro il Valencia. A poche ore dalla gara, arrivano aggiornamenti importanti per quanto concerne il centrocampista, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “I bianconeri sono tornati a Torino nella tarda mattinata ...

Juventus - brutte notizie per Allegri dopo Valencia : le condizioni di Khedira e Douglas Costa : Il club bianconero deve fare i conti con gli infortuni di Khedira e Douglas Costa, usciti anzitempo nel match con il Valencia I tre punti sono in tasca, ma Massimiliano Allegri non può sorridere del tutto dopo la trasferta di Valencia. L’allenatore della Juventus infatti deve fare i conti con gli infortuni di Sami Khedira e Douglas Costa, usciti entrambi anzitempo nel corso del match del Mestalla. AFP/LaPresse Per quanto riguarda le ...

Juventus - le condizioni di Khedira e Douglas Costa : gli aggiornamenti : "Infortunio Douglas Costa? Era scarico mentalmente dopo quanto successo domenica", ha commentato Allegri nel post partita a Sky Sport , confermando il periodo davvero 'no' attraversato dal brasiliano,...

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA/ Valencia-Juventus - duro colpo alla caviglia per il brasiliano in Champions League : INFORTUNIO a DOUGLAS COSTA in Valencia-Juventus: duro colpo alla caviglia per il brasiliano per il match di Champions, che dovrà scontare ora 4 giornate di squalifica in Serie A(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:23:00 GMT)

Valencia-Juventus - la formazione scelta da Allegri : novità importanti e la decisione su Douglas Costa : Valencia-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha fatto le proprie scelte in vista della gara di questa sera al Mestalla Valencia-Juventus è alle porte. Questa sera la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo al Mestalla per la prima in Champions League dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, il dominatore delle ultime annate europee. Com’è ovvio che sia, il portoghese sarà presente nell’11 titolare, ma ...

Juventus - Allegri : “Douglas Costa ha avuto un black out” : “Quello di Douglas Costa è stato un episodio spiacevole, un black out che ha sorpreso tutti, anche lui. In tribuna domani? No, deciderò se farlo giocare ma sarà scelta tecnica”. Allegri esclude una punizione ulteriore per il brasiliano, al centro delle polemiche dopo lo sputo a Di Francesco: “E’ un ragazzo sereno, ha chiesto scusa e pagherà con le quattro giornate di squalifica. Potrà dimostrare il suo fair play, ...