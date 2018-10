Juventus | cosa rischia CR7? Tutto dipende dall' inchiesta

Caos a Tiki Taka - Sandro Ruotolo : “Juventus? Ecco cosa fanno gli arbitri” : Clima caldissimo in studio durante la trasmissione Tiki Taka in particolar modo quando si parla di Juventus e Napoli, il noto giornalista Sandro Ruotolo, ha parlato cosi ai microfoni: “La Juve è forte, è di un altro problema, ha investito ma aspettiamo la fine del campionato. Vediamo se gli arbitri capiranno che il problema della fisicità della Juve è lo stesso problema di fisicità delle altre squadre. È un problema di cultura arbitrale, ...

Wanda Nara e lo sfottò alla Juventus a Tiki Taka : “ero seduta al fianco di Marotta - ecco cosa ho fatto” : Puntata caldissima a Tiki Taka, si è parlato della giornata di Serie A che si è appena conclusa, commenti sulla partita Napoli-Juventus, principalmente dal tifoso del Napoli Auriemma e da Mughini che ha parlato di Marotta. Mai banale la moglie dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, Wanda Nara, ecco il commento su Marotta che ha scatenato la reazione dei presenti: “ad una premiazione mi è capitato vicino Marotta, ero seduta al ...

Juventus - Luca Toni : “L’arrivo di Ronaldo ha rotto qualcosa” : Luca Toni- Luca Toni non ha dubbi, e ai microfoni di “Sky Sport” ha sentenziato il suo punto di vista sull’addio di Beppe Marotta analizzando la vicenda partendo dall’affare Cristiano Ronaldo. Secondo l’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana campione del mondo 2006, CR7 potrebbe esser stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il […] L'articolo Juventus, Luca Toni: “L’arrivo di ...

Juventus - Cuadrado : 'Cristiano Ronaldo ci ha dato qualcosa in più' : TORINO - ' La Juve più forte? L'arrivo di Ronaldo ci ha dato qualcosa in più, ma la squadra è sempre stata ben costruita '. Così Juan Cuadrado ai microfoni di Juventus Tv a due giorni dalla sfida di ...

Juventus - Cuadrado : 'Cristiano Ronaldo ci ha dato qualcosa in più' : ROMA - ' La Juve più forte? L'arrivo di Ronaldo ci ha dato qualcosa in più, ma la squadra è sempre stata ben costruita '. Così Juan Cuadrado ai microfoni di Juventus Tv a due giorni dalla sfida di ...

Valencia-Juventus - il retroscena su Ronaldo : ecco cosa è successo all’intervallo : Nella giornata di Champions League è andato in scena il match tra Valencia e Juventus, importante successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla doppietta su calcio di rigore di Pjanic. Espulsione anche per l’attaccante Cristiano Ronaldo, attesa per conoscere l’entità della squalifica, nel frattempo emerge un retroscena importante. CR7 avrebbe chiesto la parola all’interno dello spogliatoio bianconero, scusandosi con ...

Valencia-Juventus - attacco all’albergo bianconero : ecco cosa è successo a Cristiano Ronaldo : Si avvicina sempre di più l’esordio in Champions League della Juventus, i bianconeri in campo nell’importante gara contro il Valencia, vietato commettere passi falsi. Nel frattempo nella notte attacco all’albergo bianconero, una ventina di tifosi incappucciati hanno cercato di turbare il sonno dei calciatori della Juventus, secondo quanto riporta il quotidiano “Las Provincias”, poco dopo la mezzanotte gli ...

Cosa c'entrano Amazon - la Juventus e CR7 col prezzo del carbonio : Per usare le parole del premio Nobel per l'economia Robert Schiller, quella dei mercati è 'un'esuberanza irrazionale', e dunque tutto può accadere. Le bolle si creano, si espandono e scoppiano: è ...

Juventus - Douglas Costa : ''Scuse a Di Francesco? Non sapete cosa mi ha detto''. La Procura chiede la prova tv : TORINO - 'Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto... ma poco male...chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato'. Douglas ...

Douglas Costa - il video dello sputo in Juventus-Sassuolo : ecco cosa rischia : Douglas Costa, ma che combini? Gesto incomprensibile del brasiliano, protagonista in negativo durante gli ultimi minuti di Juventus-Sassuolo, gara vinta 2-1 dai bianconeri grazie a una doppietta di ...

Juventus - Marotta convinto : “se non vinciamo lo scudetto è solo colpa nostra. Dybala? Ecco cosa dico” : L’amministratore delegato della Juventus ha parlato prima della partita contro il Sassuolo, analizzando vari temi tra cui la corsa scudetto “Sono contento che alcune società, alcuni presidenti, pensino a me. È un fatto che mi lusinga. Però io sono alla Juventus e, quindi, sono alla Juventus punto“. DYBALA – LaPresse/AFP L’ad bianconero Beppe Marotta risponde così, ai microfoni di Sky, a chi gli domanda se sia ...

Juventus - Pjanic : "Serve qualcosa in più per la Champions" : Il centrocampista bosniaco ha parlato di Juve dal ritiro della Bosnia: "Cristiano Ronaldo è il nostro giocatore chiave. Averlo in squadra è un qualcosa in più per tutti noi"

“Arrestato”. Altro incubo per il campione : cosa ha fatto stavolta. In Italia lo ricordiamo alla Juventus : Saperci fare con i piedi, purtroppo non può essere la sola qualità che ti salva nella vita. In alcuni casi ti fa sicuamente svoltare il conto in banca, ma se non hai una buona testa fuori dal campo, ecco qua che i guai arrivano a pioggia. Chiedere ad esempio a Nicklas Bendtner, ex attaccante della Juventus, il quale è finto di nuovo agli onori delle cronache per qualcosa di extra calcistico. E non è la prima volta… L’ex attaccante ...

Moggi rivela : 'Ancelotti maiale? Ecco cosa risposi ai tifosi della Juventus' : Luciano Moggi , ex dg della Juventus , ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport . Ecco uno stralcio dedicato al Napoli e ad Ancelotti : Lo scudetto. 'Lo vince l'Inter alla grande. Conosco poco Spalletti, mi sembra un prete quando parla, ma hanno fatto una gran squadra. ...