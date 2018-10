Julieta film stasera in tv 10 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: #StaseraInTv Rete4 propone in prima tv, ma in seconda serata, #Julieta l'ultimo lavoro di Pedro Almodóvar. Su Tv200… - mymovies : #StaseraInTv Rete4 propone in prima tv, ma in seconda serata, #Julieta l'ultimo lavoro di Pedro Almodóvar. Su Tv200… - QuiMediaset_it : Per il soggetto di questo film #PedroAlmdodovar si è ispirato ad alcuni racconti del premio #Nobel #AliceMunro… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)è ilin tv mercoledì 102018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Pedro Almodóvar e Christoph Stark. Ilè composto da Darío Grandinetti, Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Michelle Jenner, Priscilla Delgado, Nathalie Poza, Barnaby Metschurat, Lavinia Wilson, Matthias Koeberlin, Sibylle Canonica.in tv:ha cinquantacinque anni, è una insegnante e ha deciso di lasciare il suo paese, la Spagna, per recarsi in Portogallo per seguire il suo uomo. Nelle operazioni per il trasloco si imbatte in oggetti che fanno emergere emozioni e ricordi di un passato che riemerge implacabile. L’incontro improvviso e del tutto casuale con Beatriz, amica ...