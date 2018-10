Italia velenosa per l’Eurozona

ilfoglio

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il panico sui mercati generato dall’(s)governata da Lega e M5s per una manovra economica bocciata da Banca d’, Corte dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio non rappresenta un rischio di contagio finanziario per gli altri paesi del. Nonostante l’aumento vertiginoso dei re