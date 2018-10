Italia-Ucraina 1-1 | gli azzurri non sanno più vincere

L'Italia non riesce più a vincere : con l'Ucraina finisce 1-1 : dal nostro inviato GENOVA Mancini non riesce proprio a curare il mal di gol della Nazionale. Che, anche nell'amichevole di Marassi contro l'Ucraina, fa cilecca: 1-1. L'attacco delude pure...

Italia-Ucraina - Mancini : “dispiace per il risultato - ecco dove dobbiamo migliorare” : Solo un pareggio per l’Italia nella gara amichevole contro l’Ucraina ma comunque una buona prestazione per gli uomini di Roberto Mancini, ecco le dichiarazioni del Ct al termine della partita: “Dispiace per il risultato e per le occasioni sprecate specie nel primo tempo. Stasera meritavamo di fare un altro paio di gol, dobbiamo migliorare su quest’aspetto e continuare su questa strada. Bisogna essere più incisivi. ...

L'Italia di Mancini non si sblocca : finisce 1-1 l'amichevole contro l'Ucraina : L'Italia di Roberto Mancini gioca bene a tratti, soprattutto nel primo tempo, crea diverse occasioni da rete e passa in vantaggio contro l'Ucraina di Andrij Shevchenko, al 55' della ripresa, con Bernardeschi. Il vantaggio azzurro però dura poco perché Malinovskiy riporta subito sulla terra la nostra nazionale che dimostra ancora una volta di non riuscire proprio a vincere. Mancini in realtà ha potuto trarre buone indicazioni da diversi uomini ...

Italia-Ucraina - Mancini : “Partita buona ma dobbiamo essere più incisivi” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Italia-Ucraina, Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio dei suoi uomini in amichevole: “C’è rammarico per il risultato, non ci dice bene perché stasera meritavamo un paio di gol in più. dobbiamo migliorare questo aspetto. dobbiamo essere più incisivi, quando […] L'articolo Italia-Ucraina, Mancini: ...

Italia-Ucraina - a Genova cori contro il presidente genoano Preziosi : Genoa nel caos dopo la decisione del patron Preziosi di esonerare mister Ballardini e riportare in panchina Juric “Noi non siamo giochi Preziosi“, intonano i tifosi del Genoa sugli spalti dello stadio Ferraris, accorsi in occasione dell’incontro tra Italia ed Ucraina. I tifosi del Grifone non hanno digerito l’allontanamento di mister Ballardini, il quale è stato esonerato nonostante una classifica ottima. Al suo ...

Italia-Ucraina - tutti in silenzio al minuto 43 : Roma, 10 ott., askanews, - tutti fermi in campo per rendere omaggio alla memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi al minuto 43 di Italia-Ucraina. Sul maxischermo del Ferraris di Genova, ...