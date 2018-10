Italia | Facebook inaugura Binario F | laboratorio dedicato all' uso inclusivo

Facebook : "Italia mercato importante - al via Binario F" : "Per Facebook le potenzialità del sistema Italia sono ben chiare, per noi è un mercato importante". Parola del Country Director di Facebook Italia, Luca Colombo, per il quale Binario F, l'hub per la ...

Salvini show su Facebook : incassa la firma di Mattarella e inizia la nuova crociata contro Mediterranea : "In Italia non sbarca" : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

Finalmente Live! dal 5 Ottobre - ogni venerdì - in diretta Facebook e dal vivo in teatro il primo web-talk show Italiano. : ... web, talk show , che avrà un tema tutto nuovo per ogni puntata , congiunge il mondo virtuale a quello reale e analizza il mondo dei giovani con i giovani stessi. Ma la visione è consigliata anche e ...

Gioia Gottini - l’unica Italiana tra i 100 community leader di Facebook : Cento community leader selezionati in tutto il mondo, tra oltre 6 mila domande, e tra loro c’è un’italiana, una sola. Gioia Gottini, fondatrice e admin del gruppo “I mercoledì della Mansardina” è tra le 100 persone scelte da Facebook per il suo community leadership Program, un’iniziativa volta a dare maggior risalto ai gruppi, in particolar modo quelli con una rilevanza sociale sul territorio. Gioia andrà a Menlo Park e ...

Facebook va in down : problemi relativi soprattutto all’Italia : “Facebook down” è l’hashtag che sta circolando su Twitter dalla giornata di ieri 26 settembre. Sembra infatti che il noto social network stia presentando svariati problemi ai suoi utenti residenti nella penisola italiana. Facebook down, problemi con i server o pesante restyling? Non sappiamo ancora quale sia l’origine dietro i problemi del social network, ma le notizie a riguardo giungono da tutta Italia e non solo. Pare ...

Facebook va in down : problemi realtivi soprattutto all’Italia : “Facebook down” è l’hashtag che sta circolando su Twitter dalla giornata di ieri 26 settembre. Sembra infatti che il noto social network stia presentando svariati problemi ai suoi utenti residenti nella penisola italiana. Facebook down, problemi con i server o pesante restyling? Non sappiamo ancora quale sia l’origine dietro i problemi del social network, ma le notizie a riguardo giungono da tutta Italia e non solo. Pare ...

Una torinese è l'unica Italiana vincitrice del bando Facebook Community : Come spesso avviene, dal virtuale si può passare al mondo reale: 'A gennaio, quando abbiamo festeggiato i due anni, abbiamo organizzato un'iniziativa che ha permesso ai nostri membri di incontrarsi ...

“Vieni - è un colloquio di lavoro”. Poi il terribile orrore : choc in Italia. Adescata su Facebook : Fermato con l’accusa di violenza sessuale. Il provvedimento è stato eseguito ieri nei confronti di un uomo di 39 anni di origine romena, già ricercato a livello internazionale, nella sua abitazione a Pero, alle porte di Milano. Nel pomeriggio del 26 agosto, l’uomo ha abusato di una ragazza di 24 anni di origini moldave in un appartamento a Rozzano, intestato alla madre, dopo aver convinto la giovane, residente in provincia di ...

Facebook down - pomeriggio in crash in gran parte d'Italia : Roma, 26 set., askanews, - 'Sorry, something went wrong'. Questa frase ha campeggiato per qualche minuto sui video di gran parte d'Italia segnalando un crash di Facebook. Servizio rallentato o assente ...

Facebook irraggiungibile in gran parte di Italia per due ore : (Immagine: downdetector.com) È durata un paio di ore, a partire dalle 13 del 26 settembre, l’interruzione a macchia di Facebook, del tutto irraggiungibile o raggiungibile a fatica soprattutto dalle grandi città del Nord come del Sud del Paese. L’hashtag #Facebookdown è diventato trendig topic in pochissimo tempo su Twitter, richiamando soprattutto l’ironia degli utenti. Grazie a #Facebookdown ho appena scoperto che quelle voci che sentivo in ...

Facebook down : in tutta Italia il social non va. Sta succedendo agli utenti : Facebook down. Oggi, mercoledì 26 settembre, molte migliaia di persone in tutta Italia, lungo tutta la penisola, sono rimaste senza il più noto e utilizzato social network e hanno segnalato online i loro problemi di accesso alla piattaforma. Stando ai dati diffusi dal sito downdetector, e alla lunga serie di commenti pubblicati dagli utenti, il sito si sarebbe ‘fermato’ a metà giornata. Il grafico relativo al numero di segnalazioni del ...

Dalle 13 molti utenti Italiani hanno problemi nell’accedere a Facebook : A partire Dalle 13 di oggi molti utenti in Italia hanno segnalato problemi nell’accedere a Facebook, segnalando la cosa su altri social network; in particolare su Twitter, con l’hashtag #FacebookDown. Non è ancora chiaro se i problemi siano stati risolti, The post Dalle 13 molti utenti italiani hanno problemi nell’accedere a Facebook appeared first on Il Post.

Milano - adescata su Facebook per lavoro da badante/ Ultime notizie - ragazza Italiana segregata e violentata : Milano, adescata su Facebook per lavoro da badante. Ultime notizie, ragazza italiana segregata e violentata. Nuovo caso di violenza sessuale nel nord Italia(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Milano - adescata su Facebook per un lavoro da badante : ragazza Italiana stuprata da un romeno : Era stata adescata su Facebook per un lavoro, poi è iniziato l'incubo. Un romeno di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver segregato, picchiato e stuprato una ragazza italiana che aveva ...