Istat | ad agosto cresce la produzione industriale

Istat : vendite dettaglio agosto a +0 - 7% : 10.22 Ad agosto le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,7% su base mensile, sia in valore che in volume.Su base annua si registrano aumenti del 2,2% in valore e dell'1,4% in volume. Lo comunica l'Istat. Su base mensile sono in aumento sia gli alimentari(+0,3% in valore e in volume) sia i non alimentari (+0,9% in valore e +1% in volume).Su base annua le vendite degli alimentari crescono dell'1,9% in valore e calano dello 0,1% ...