Ischia | l' isola per tutte le stagioni

Benedetta Mazza/ Nella casa si rIschia di perdere peso... e scatta la sindrome "Isola" (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza, la biondissima ha stupito tutti per l'intelligenza e anche per la simpatia oltre che per l'evidente bellezza. È uno dei personaggi più brilanti. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:33:00 GMT)

Italia 'isolata' rIschia di perdere posti chiavi nella Bce : 'Diverse fonti europee - scrive l'agenzia Reuters - riferiscono di un paese "isolato" mentre a Francoforte si liberano posti chiave e gli investitori si interrogano sulla politica economica del nuovo ...

Ponte Allaro : Oliverio - "Situazione di grave crisi. La Locride rIschia di rimanere isolata" : La Locride rischia di rimanere isolata , con grave danno all'economia del comprensorio ed al diritto alla mobilità dei cittadini". E' quanto afferma, in una nota, il Presidente della Regione Mario Oliverio. "Siamo di fronte - prosegue Oliverio - ad una ...

Maddalena Corvaglia - hot sull'isola di Ischia con il nuovo amore : L'estate è tempo di sole, mare e amori social per i vip di oggi. L'occhio cade questa volta su Maddalena Corvaglia la quale si presenta ai suoi follower con un fisico mozzafiato durante una breve ... noadsense

Si rIschia l'isolamento : la riapertura di Ponte Liscione è un'incognita. Quei pilastri costruiti prima delle leggi sul cemento armato : ... questo forse è un po' più facile da ipotizzare, il viadotto non dovesse riaprire in tempi veloci? Sarebbe la paralisi totale non solo della circolazione viaria ma anche dell'economia. Ne ...

Ischia un anno dopo - blitz di Di Maio sull'isola : incontro coi sindaci e il commissario per la ricostruzione : Ischia - Luigi Di Maio sarà a Ischia nella giornata di oggi. Il vicepresidente del Consiglio sbarcherà nelle prossime ore a Casamicciola Terme dove, in occasione del primo anniversario...

Ischia - ore 20.57 : un anno dopo l'isola si ferma : Ischia - La psicosi ricorrente, il ricordo della grande paura e la richiesta pressante di rinascita, ormai diventata un vero e proprio grido di dolore. È così, anche sull'onda emotiva di una scossa , ...

Caterina Balivo - che disavventura ad Ischia! La presentatrice racconta la brutta nottata vissuta sull’isola : Cos’è successo a Caterina Balivo? La presentatrice chiarisce le circostanze che l’hanno spinta a scrivere un misterioso messaggio sui social da Ischia Caterina Balivo si trova con i suoi figli ed una sua amica ad Ischia. La giovane mamma e presentatrice Rai, ieri aveva scritto sui social un messaggio che aveva fatto preoccupare i suoi follower. La napoletana aveva postato una foto che la mostrava sorridente e un messaggio ...

Genova - crolla ponte Morandi. Sansa : “Città come colpita da bomba. Ora rIschia l’isolamento - danno economico ingente” : “Quel ponte collegava Genova con la Francia e la Liguria di Ponente. E sotto passava la ferrovia diretta al porto. I danni economici per la città saranno ingentissimi. C’è il rischio che rimanga isolata”. Così Ferruccio Sansa, inviato de Il Fatto Quotidiano, a Genova dopo il crollo del viadotto Morandi nel quartiere Sampierdarena. L'articolo Genova, crolla ponte Morandi. Sansa: “Città come colpita da bomba. Ora rischia ...

Terremoto ad Ischia : ad un anno di distanza l'isola torna a tremare : A quasi un anno di distanza dal sisma dell'agosto 2018 a Ischia, nel quale persero la vita due persone, tra cui un'anziana signora, l'isola verde torna a tremare oggi, 8 agosto 2018. Sempre lo stesso l'epicentro: la zona alta del comune di Casamicciola Terme. La scossa, di intensità magnitudo 2.5, è stata avvertita questa mattina intorno alle ore 10:02 in diversi posti dell'isola d'Ischia. L'evento sismico è stato registrato anche dai tecnici ...

Scossa a Ischia - il sindaco di Serrara Fontana ai turisti : 'Non lasciate l'isola' : Non c'è stato alcun danno a cose e persone da informazioni pervenute; la paura che si è ingenerata tra la gente e soprattutto tra quei villeggianti che lasciano l'isola è ingiustificata'. Lo dice all'...

Ischia - lieve scossa nella zona rossa del sisma di Casamicciola. Niente danni e panico sull'isola : Un boato improvviso ed una scossa che è stata avvertita in maniera chiara all'interno della zona rossa. E' stato di lieve entità, 2,2 gradi, ma assai superficiale, e quindi facilmente percepibile, l'...