Isabella Noventa | perché non c' è stato nessuno sconto di pena per i Sorgato e Cacco

Padova : confermate in appello pene per omicidio Isabella Noventa : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - Per l'assassinio di Isabella Noventa, avvenuto a Padova nel gennaio del 2016, la Corte d'appello di Venezia ha confermato oggi le condanne decise in primo grado: 30 anni ai fratelli Freddy e Debora Sorgato e 16 anni alla tabaccaia di Camponogara, Manuela Cracco accusata

Omicidio Isabella Noventa - condannati Freddy e Debora Sorgato e Manuela Cacco : Si è concluso quest’oggi, 9 ottobre 2018, il processo d’Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa. Per il terzetto diabolico, colpevole dell’omicido premeditato dell’impiegata di 55 anni, abitante ad Albignasego alle porte di Padova, il cui corpo non è mai stato ritrovato, è arrivata la condanna. Confermata sentenza di primo grado. Trent’anni di carcere sono stati inflitti a Freddy Sorgato, il suo amante, probabilmente l’autore materiale ...

Omicidio Isabella Noventa - la corte d’appello conferma 30 anni a Debora e Freddy Sorgato : Il giudice d'appello ha confermato le condanne di primo grado a 30 anni per i fratelli Debora e Freddy Sorgato e i 16 anni e 8 mesi per Manuela Cacco. I tre avrebbero agito in concorso nell'Omicidio di Isabella Noventa, la segretaria padovana uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato trovato. Colta da malore prima della sentenza la mamma di Isabella: ""Sono in ospedale ma non gliela darò vinta" ha detto la signora Noventa.Continua ...

Isabella Noventa - la sentenza : «Freddy e Debora Sorgato condannati a 30 anni - 16 anni e 10 mesi a Manuela Cacco» : Delitto di Isabella Noventa, oggi la sentenza del processo d'appello ha confermato le condanne del primo grado, come richiesto dal pm: Freddy e Debora Sorgato condannati a 30 anni, 16 anni...

Isabella Noventa - attesa per la sentenza d'Appello/ Ultime notizie "Freddy provato - Debora impassibile" : Isabella Noventa, ricoverata la madre per un malore. Ultime notizie, oggi la sentenza d'Appello ai fratelli Sorgato e Manuela Cacco. Svolta difesa, "killer amico del fratello Paolo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Isabella Noventa - OGGI SENTENZA SU DELITTO/ Ultime notizie - difesa Deborah : “killer amico del fratello Paolo” : ISABELLA NOVENTA, ricoverata la madre per un malore. Ultime notizie, OGGI la SENTENZA d'appello ai fratelli Sorgato e Manuela Cacco. Svolta difesa, "killer amico del fratello Paolo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 13:56:00 GMT)

Isabella Noventa - ricoverata la madre per un malore/ Ultime notizie - "non gliela darò vinta" : Isabella Noventa, ricoverata la madre per un malore. Ultime notizie, "non gliela darò vinta": attesa la sentenza d'appello ai fratelli Sorgato e Manuela Cacco(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:35:00 GMT)

Omicidio Isabella Noventa/ Ultime notizie processo d'Appello : pm chiede conferma delle condanne di I grado : Omicidio Isabella Noventa. Ultime notizie processo d'Appello a Mestre: il pubblico ministero chiede la conferma delle condanne di primo grado per i Sorgato e per la Cacco(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:30:00 GMT)

IL TERZO INDIZIO/ Anticipazioni 27 luglio : l’omicidio di Isabella Noventa : Il TERZO INDIZIO torna in onda oggi, venerdì 27 luglio, in prima serata su Rete 4 con la storia di Isabella Noventa. Ecco i dettagli dell'omicidio della 55enne.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:39:00 GMT)