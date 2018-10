' Io non rischio' | la campagna per le buone pratiche di Protezione civile

Dl Genova - Toti minimizza sul rischio infiltrazioni mafiose : “non è ragione per non ricostruire. Poteri del commissario equilibrati” : “rischio infiltrazione mafiosa nei cantieri per la ricostruzione del ponte a Genova? Possibile, serve vigilare. Ma ritengo che non sia una buona ragione per non ricostruire o rallentare le opere”. A rivendicarlo è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma, dopo la denuncia del presidente dell’Anac Raffaele Cantone, secondo cui c’è nel decreto una ...

Il governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Torna “Io non rischio” - la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile : Giovedì 11 ottobre alle 10.00, presso la sede del Dipartimento della protezione civile (Via Ulpiano 11 – Roma), sarà presentata alla stampa l’ottava edizione di “Io non rischio – buone pratiche di protezione civile“. La campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali legati a terremoti, alluvioni e maremoti tornerà in circa 300 piazze italiane con 3.500 volontari nel weekend del 13 e 14 ottobre, in occasione della ...

non solo rischio Italia - Trump torna a tuonare contro Fed. Balzo tassi Treasury preoccupa i mercati : Mentre in Italia continuano a rimanere alte le tensioni sui BTP, con spread tornato sopra 300 pb, in generale l'intonazione dei mercati si conferma debole con Wall Street che continua la fase di ...

Oro - l'aumento del rischio non impatta sul metallo giallo : L'economia statunitense rimane forte, come dimostra la serie di dati macroeconomici positivi, un tasso di disoccupazione ai minimi da 50 anni e un ISM non manifatturiero ai massimi da 20 anni,. Ciò ...

Buone pratiche di Protezione Civile : torna la campagna “Io non Rischio” : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrerà la stampa giovedì 11 ottobre, alle ore 10.00 a Roma, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile in via Ulpiano 11, per presentare l’ottava edizione della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione Civile”. L’iniziativa tornerà nelle piazze italiane sabato 13, giornata internazionale per la riduzione del rischio, e ...

Protezione Civile - Abruzzo : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna “Io non Rischio” : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Abruzzo la campagna “Io Non Rischio”, giunta alla sua 8ª edizione, con punti informativi su territorio regionale allestiti dai volontari di Protezione Civile allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi sismici e alluvionali. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, come di consueto, parteciperà anche quest’anno a diverse tappe nel corso del ...

Sky - Ancelotti : 'Quando hai giocatori seri non corri alcun rischio a cambiare qualcosa' : Dopo la gara Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: 'Quella di oggi era una partita non semplice ma siamo stati bravi. Complimenti ai miei giocatori anche se abbiamo sbagliato qualche occasione da gol nel complesso ...

Terremoto. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del rischio sismico “1”. Catania non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamentari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

Maria De Filippi - come si è ridotto Valerio Scanu : 'non posso parlare se no rischio la querela' : In occasione della conferenza stampa per la promozione del suo nuovo cd, Dieci , Valerio Scanu torna a parlare indirettamente di Maria De Filippi . Il tutto è partito da una domanda posta da una ...

Maltempo - notte da incubo in Calabria. La protezione civile : “rischio vittime - non uscite di casa e se abitate vicino a fiumi salite ai piani alti” : E’ una notte di Maltempo estremo in Calabria: in serata i temporali si sono intensificati su tutta la Regione. L’accumulo giornaliero di Giovedì 4 Ottobre ha superato i 300mm sulle Serre, al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, dove si registrano dati pluviometrici impressionanti, ovunque superiori ai 200mm e con picchi di 300mm giornalieri nella zona compresa tra Cenadi, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Monterosso ...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio : «non torniamo indietro». Spread vola a 300 : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramiteil suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo Spread che, in concomitanza...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio : «non torniamo indietro». Spread vola a 300 : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramiteil suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo Spread che, in concomitanza...